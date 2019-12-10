Чи втручалася Україна у вибори президента США: заява директора ФБР

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що вони не можуть підтвердити теорію, яку висунув президент Дональд Трамп та деякій його союзники щодо втручання України у вибори США в 2016 році.

Крістофер Рей стверджуй, що у ФБР немає підстав вважати Україну причетною. Про це він заявив американському виданню ABC News.

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Він також назвав Росію загрозою для президентських виборів 2020 року в США.

Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу,

– повідомив Крістофер Рей.

Також він закликав американців бути обережними щодо своїх джерел інформації. "Я думаю, що американському народу важливо бути продуманими споживачами інформації, думати про її джерела і думати про те, що вони чують", – розповів Рей.

NEW: Asked about Pres. Trump’s desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC, “we have no information” supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze — ABC News Politics (@ABCPolitics) December 9, 2019

Крім того, директор ФСБ заявив, що не розмовляв з Руді Джуліані, особистим адвокатом президента, про будь-яке розслідування щодо заявлених заяв. "Я не спілкувався з Руді Джуліані", – сказав Рей.

Про яке втручання у вибори США йдеться?

Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

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Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон. Натомість Зеленський заявляв, що Трамп жодних доказів про втручання України у вибори США не надавав, а якщо надасть, "то обов'язково будемо розслідувати".