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      Чи втручалася Україна у вибори президента США: заява директора ФБР

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      Крістофер Рей / big5.sputniknews.cn

      Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що вони не можуть підтвердити теорію, яку висунув президент Дональд Трамп та деякій його союзники щодо втручання України у вибори США в 2016 році.

      Крістофер Рей стверджуй, що у ФБР немає підстав вважати Україну причетною. Про це він заявив американському виданню ABC News.

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      Він також назвав Росію загрозою для президентських виборів 2020 року в США.

      Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу,
      – повідомив Крістофер Рей.

      Також він закликав американців бути обережними щодо своїх джерел інформації. "Я думаю, що американському народу важливо бути продуманими споживачами інформації, думати про її джерела і думати про те, що вони чують", – розповів Рей.

      Крім того, директор ФСБ заявив, що не розмовляв з Руді Джуліані, особистим адвокатом президента, про будь-яке розслідування щодо заявлених заяв. "Я не спілкувався з Руді Джуліані", – сказав Рей.

      Про яке втручання у вибори США йдеться?

      Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.

      Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

      Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон. Натомість Зеленський заявляв, що Трамп жодних доказів про втручання України у вибори США не надавав, а якщо надасть, "то обов'язково будемо розслідувати".

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії ФСБ Розслідування Вибори у США
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