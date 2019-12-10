Вмешивалась ли Украина в выборах президента США: заявление директора ФБР

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что они не могут подтвердить теорию, которую выдвинул президент Дональд Трамп и некоторые его союзники насчет вмешательства Украины в выборы США в 2016 году.

Кристофер Рэй утверждает, что в ФБР нет оснований считать Украину причастной. Об этом он заявил американскому изданию ABC News.

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Он также назвал Россию угрозой для президентских выборов 2020 года в США.

Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу,

– сообщил Кристофер Рэй.

Также он призвал американцев быть осторожными в отношении своих источников информации. "Я думаю, что американскому народу важно быть продуманными потребителями информации, думать о ее источнике и думать о том, что они слышат", – рассказал Рэй.

NEW: Asked about Pres. Trump’s desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC, “we have no information” supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze — ABC News Politics (@ABCPolitics) December 9, 2019

Кроме того, директор ФСБ заявил, что не разговаривал с Руди Джулиани, личным адвокатом президента, ни о каком расследовании относительно заявленных утверждений. "Я не общался с Руди Джулиани", – сказал Рэй.

О каком вмешательстве в выборы США идет речь?

Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что исчезнувшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.

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Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписки Демократической партии и Клинтон. Зато Зеленский заявлял, что Трамп никаких доказательств вмешательства Украины в выборы США не предоставлял, а если предоставит, "то обязательно будем расследовать".