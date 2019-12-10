Вмешивалась ли Украина в выборах президента США: заявление директора ФБР
Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что они не могут подтвердить теорию, которую выдвинул президент Дональд Трамп и некоторые его союзники насчет вмешательства Украины в выборы США в 2016 году.
Кристофер Рэй утверждает, что в ФБР нет оснований считать Украину причастной. Об этом он заявил американскому изданию ABC News.
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Он также назвал Россию угрозой для президентских выборов 2020 года в США.
Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу,
– сообщил Кристофер Рэй.
Также он призвал американцев быть осторожными в отношении своих источников информации. "Я думаю, что американскому народу важно быть продуманными потребителями информации, думать о ее источнике и думать о том, что они слышат", – рассказал Рэй.
Кроме того, директор ФСБ заявил, что не разговаривал с Руди Джулиани, личным адвокатом президента, ни о каком расследовании относительно заявленных утверждений. "Я не общался с Руди Джулиани", – сказал Рэй.
О каком вмешательстве в выборы США идет речь?
Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что исчезнувшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.
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Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.
Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписки Демократической партии и Клинтон. Зато Зеленский заявлял, что Трамп никаких доказательств вмешательства Украины в выборы США не предоставлял, а если предоставит, "то обязательно будем расследовать".