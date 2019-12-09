Скольким украинцам отказывают в визе США

США отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) почти каждому второму украинцу. Так, в течение 2019 года визу не выдали 45,06% украинцам, которые обращались с такой просьбой.

Это намного больше, чем у соседей Украины. Только граждане Молдовы имеют больший процент отказов (58,03%), говорится в отчете Госдепартамента США по 2019 год.

К теме: Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Каким странам-соседкам Украины больше всего отказывают в визах США:

в Беларуси 21,93% граждан получили в течение года отказы в визе США%;

в России – 15,19%;

в Словакии – 11,99%;

в Венгрии – 8,85%;

в Румынии – 9,11%;

в Польше – 2,76%;

Что такое визы B-1/B-2?

Типы виз, выдаваемых иностранным гражданам, отправляющимся в США на временное пребывание в делах бизнеса (B1), для отдыха или лечения (B2). При этом выдача такой визы не гарантирует попадание в страну. Ведь в пункте пересечения границы именно инспектор миграционной службы определяет, может ли обладатель визы въехать в США.