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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Скольким украинцам отказывают в визе США

      137 Читати новину українською
      Визу США не дают почти каждому второму украинцу / lviv1256.com

      США отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) почти каждому второму украинцу. Так, в течение 2019 года визу не выдали 45,06% украинцам, которые обращались с такой просьбой.

      Это намного больше, чем у соседей Украины. Только граждане Молдовы имеют больший процент отказов (58,03%), говорится в отчете Госдепартамента США по 2019 год.

      К теме: Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

      Каким странам-соседкам Украины больше всего отказывают в визах США:

      • в Беларуси 21,93% граждан получили в течение года отказы в визе США%;
      • в России – 15,19%;
      • в Словакии – 11,99%;
      • в Венгрии – 8,85%;
      • в Румынии – 9,11%;
      • в Польше – 2,76%;

      Что такое визы B-1/B-2?
      Типы виз, выдаваемых иностранным гражданам, отправляющимся в США на временное пребывание в делах бизнеса (B1), для отдыха или лечения (B2). При этом выдача такой визы не гарантирует попадание в страну. Ведь в пункте пересечения границы именно инспектор миграционной службы определяет, может ли обладатель визы въехать в США.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Статистика Новости США Путешествия
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