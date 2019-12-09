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      Скільком українцям відмовляють у візі США

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      Візу США не дають майже кожному другому українцеві / lviv1256.com

      США відмовляють у видачі віз для тимчасових поїздок (візи типу B-1/B-2) майже кожному другому українцеві. Так, упродовж 2019 року візу не видали 45,06% українців, що зверталися з таким проханням.

      Це набагато більше, ніж у сусідів України. Тільки громадяни Молдови мають більший відсоток відмов (58,03%), мовиться у звіті Держдепартаменту США за 2019 рік.

      До теми: Українцям можуть заборонити їздити до Росії за внутрішнім паспортом

      Яким країнам-сусідкам України найбільше відмовляють у візах США:

      • у Білорусі 21,93% громадян отримали протягом року відмови у візі США%;
      • у Росії – 15,19%;
      • у Словаччині – 11,99%;
      • в Угорщині – 8,85%;
      • в Румунії – 9,11%;
      • в Польщі – 2,76%;

      Що таке візи B-1/B-2? Типи віз, які видаються іноземним громадянам, що вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), для відпочинку чи лікування (B2). При цьому видача такої візи не гарантує потрапляння в країну. Адже у пункті перетину кордону саме інспектор міграційної служби визначає, чи може власник візи в'їхати до США.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Подорожі Новини США Статистика
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