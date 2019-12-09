Скільком українцям відмовляють у візі США

США відмовляють у видачі віз для тимчасових поїздок (візи типу B-1/B-2) майже кожному другому українцеві. Так, упродовж 2019 року візу не видали 45,06% українців, що зверталися з таким проханням.

Це набагато більше, ніж у сусідів України. Тільки громадяни Молдови мають більший відсоток відмов (58,03%), мовиться у звіті Держдепартаменту США за 2019 рік.

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Яким країнам-сусідкам України найбільше відмовляють у візах США:

у Білорусі 21,93% громадян отримали протягом року відмови у візі США%;

у Росії – 15,19%;

у Словаччині – 11,99%;

в Угорщині – 8,85%;

в Румунії – 9,11%;

в Польщі – 2,76%;

Що таке візи B-1/B-2? Типи віз, які видаються іноземним громадянам, що вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), для відпочинку чи лікування (B2). При цьому видача такої візи не гарантує потрапляння в країну. Адже у пункті перетину кордону саме інспектор міграційної служби визначає, чи може власник візи в'їхати до США.