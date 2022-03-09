Россияне переносят основные усилия на информационно-психологическое пространство

Об этом заявил советник главы Офиса Президент Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его информации, российский оккупант теряет морально-волевые качества.

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Арестович сообщил, что российские войска большей частью находятся в беспомощном состоянии.

Также он отметил, что враг сдается в плен нашим войскам. Советник главы ОП добавил, что россияне переносят основные усилия на информационно-психологическое пространство.

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