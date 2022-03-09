Росіяни переносять основні зусилля на інформаційно-психологічний простір

Про це заявив радник глави Офісу Президент Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його інформацією, російський окупант втрачає морально-вольові якості.

До теми Якщо б росіяни не були боягузами, то якийсь генерал вже би сказав Путіну всю правду, – Арестович

Арестович повідомив, що російські війська більшою частиною перебувають у безпорадному стані.

Також він зазначив, що ворог здається у полон нашим військам. Радник глави ОП додав, що росіяни переносять основні зусилля на інформаційно-психологічний простір.

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