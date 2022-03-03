Противник несет потери и не достигает целей: какая ситуация на направлениях наступления России

В Генштабе ВСУ сообщили актуальную информацию о наступлении России на территорию Украины. Российский агрессор несет серьезные потери.

Волынское направление

Украинская армия удерживает определенные рубежи на Волынском направлении. Сообщается, что на белорусской территории в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Беларуси.

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В Генштабе информируют, что командование белорусской воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной.

"Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в ВСУ констатируют низкое морально-психологическое состояние десантников. Военные не хотят выполнять роль российских наемников, поэтому выступают за прекращение контрактов.

Бои на Слобожанщине

ВСУ удачно ведут оборонительные бои на Слобожанщине, где армия врага преобладает. На отдельных направлениях украинцев имеют успех, поэтому противник несет большие потери.

На Сиверщине механизированные и танковые части ВСУ удерживают оборону вокруг Чернигова.

Противник не достиг цели

В ВСУ сообщили о тяжелых боях группировки Объединенных сил. ВСУ не допустили выхода противника на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На оккупированном Донбассе агрессор мобилизует резервистов, которых планирует "перебрасывать" под Харьков.

Приморское направление и Киев

На Приморском направлении ВСУ ведут оборонительную операцию. Украинская армия пытается не допустить прорыв противника из населенных пунктов Херсон и Николаев.

В Киеве, как заявляют в Генштабе, враг не достигает целей, поэтому осуществляет обстрел гражданских домов. На этом направлении ВСУ продолжают отражать наступление врага.

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