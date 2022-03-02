Орду оккупантов остановили на входе в город, где местным жителям пришлось вступить с ними в переговоры, чтобы объяснить всю суть ядерной опасности от их присутствия. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге 2 марта.

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По его словам, главный аргумент, использованный украинцами – ядерная опасность, если в районе АЭС начнутся боевые действия.

"Это сигнал, который мы должны донести нашим партнерам. И руководство в ближайшее время соответственно отреагирует на опасность ведения боевых действий или просто нахождения российских войск возле ядерных объектов", – заявил Арестович.

Он также добавил, что Запорожье готово к обороне.

Стоит напомнить, что оккупанты уже захватили Чернобыльскую АЭС, чем подвергли в первую очередь себя опасности. Тяжелая техника подняла ядерную пыль. Находясь в зоне отчуждения, оккупанты вряд ли владеют навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Следовательно, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение. Поэтому их в дальнейшем могут ожидать онкологические заболевания, если они останутся живы после нападения на Украину.

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