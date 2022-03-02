Орду окупантів зупинили на вході до міста, де місцевим мешканцям довелося вступити з ними в переговори, щоб пояснити усю суть ядерної небезпеки від їх присутності. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу 2 березня.

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За його словами, головний аргумент, який використали українці – ядерна небезпека, якщо в районі АЕС розпочнуться бойові дії.

"Це сигнал, який ми маємо донести нашим партнерам. І керівництво найближчим часом відповідно відреагує на небезпеку ведення бойових дій чи просто перебування російських військ біля ядерних обєктів", – заявив Арестович.

Він також додав, що Запоріжжя готове до оборони.

Варто нагадати, що окупанти вже захопили Чорнобильську АЕС, чим наразили в перше чергу себе на небезпеку. Важка техніка підняла ядерний пил. Перебуваючи у зоні відчуження, окупанти навряд чи володіють навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території. Відтак загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення. Тож на них надалі можуть очікувати онкологічні захворювання, якщо вони залишаться живі після нападу на Україну.

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