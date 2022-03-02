Про це він заявив в ефірі 24 каналу. По-перше, ворог хоче захопити АЕС, аби потім шантажувати Європу тим, що він може безпосередньо здійснити радіоактивне забруднення території.

До теми Усі атомні електростанції України працюють стабільно

"Умовно кажучи, зробити другий Чорнобиль", – заявив Кривонос.

За словами генерала ЗСУ, по-друге, окупанти розуміють, що демонтаж або руйнування атомних станцій призведе до того, що Україна позбудеться спроможності бути незалежною на енергетичному фронті.

Зверніть увагу! Станом на 2 березня, усі атомні електростанції України працюють стабільно. Вони безпечно виробляють електроенергію для потреб населення.

Кривонос сказав, чому окупанти хочуть захопити атомні станції: дивіться відео

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