Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 12:00 09 марта 2022 года., сообщает 24 канал.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ранее иностранная и украинская разведки отметили, что Россия потратила почти все свои резервы, которые стянули к границам Украины.

Сейчас информацию подтверждает и Генштаб. В новом оперативном отчете говорится, что главная цель врага – дальнейшая переброска личного состава в определенные районы на территории Украины.

Напомним, 3 марта Пентагон заявлял, что почти все из 150 тысяч российских военных которые находились на границах, уже перешли в наступление на территории Украины. Правда, Пентагон предостерег: это не значит, что это вся боевая мощь оккупанта.

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