Российские оккупанты не собираются останавливать нападение на Украину. Враг привлекает дополнительные силы. Правда, найти их не так-то легко.

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Дополнительные силы

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг перемещает дополнительные силы из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. Вместе с тем сообщается, что перевозки резервов из глубины России стали меньше.

Зеленский обратился к тем, кто пытается сотрудничать с оккупантами