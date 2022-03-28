Російські окупанти не збираються зупиняти напад на Україну. Ворог залучає додаткові сили. Щоправда, знайти їх не так легко.

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Додаткові сили

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог переміщує додаткові сили зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу.. Разом з тим повідомляється, що перевезення резервів з глибини Росії стали меншими.

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