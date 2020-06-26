У меня есть ощущение дежавю. Все довоенные 23 года украинское государство принадлежало людям, которые присваивали общественное благо. Майдан стал лишь окном возможностей, когда внутрь старой системы проникли агенты гражданского общества. Проникли – и оказались там в меньшинстве.

Мы по инерции воспринимаем Украину только как поле боя между сторонниками Москвы и сторонниками Брюсселя. Но все сложнее – борьба идет в том числе между теми, кто хочет для страны будущего и теми, кому это будущее безразлично. Об этом узнайте в блоге Павла Казарина "Грани правды" на 24 канале.

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Потому что будущее возможно лишь в условиях рынка и конкуренции, сменяемости власти и эффективной судебной системы. Будущее невозможно без частной собственности и сокращения коррупции.

После победы Майдана 6 лет назад царило ощущение, что отныне именно сторонники перемен – сильная сторона. Реформы казались неизбежными, коррупционеры – уходящей натурой, а ностальгирующие по СССР – меньшинством, которое заслуживает опеки и миссионерства.

Прошло несколько лет и оказалось, что противники перемен способны торпедировать любые реформы.

Мы раньше полагали, что стране угрожают только лишь последователи Виктора Януковича, мечтающие вернуть страну в российскую зону влияния. А теперь выяснилось, что угрозой способны быть и аполитичные обыватели, которые уверены, что перемены – это когда меняется кто-то, но не ты сам.



Віктор Янукович / Фото 24 канал

Любители простых решений, поклонники бесплатного сыра – все эти люди яростно притворяются слабым и гонимым меньшинством. Хотя именно они на протяжении последней четверти века остаются мейнстримом в Украине.

Это они регулярно продают свой голос "за гречку". Это они не платят налоги и паркуются на трамвайных путях. Это они привычно рассуждают о том, что "все одинаковые" и "правды не существует". Потому что сами они помещаются только в "пятьдесят оттенков серого".

А настоящие слабые в Украине – это те, кто пытается вдохнуть жизнь в государство. Те, кто волонтерят на фронте и на госслужбе. Те, кто пытаются менять проржавевшую насквозь административную машину.

Каждый из них по отдельности может быть вполне сильным и состоявшимся. Но все вместе они – это исчезающее меньшинство, которое находится в окружении старых элит и покорных им обывателей.

Сегодня в Украине слабым является все то, что может стать фундаментом будущего. То самое "гражданское общество", которое выходило на Майдан и уходило на фронт. Люди, способные писать законы и контролировать их исполнение, готовые платить налоги и создавать рабочие места.

Мы долгое время считали, что они – новый мейнстрим, а оказалось, что они соотносятся с остальной страной в той же мере, в которой буксир соотносится с баржей. Он меньше, и без него баржа способна лишь бессмысленно дрейфовать.

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В 2014 году мы могли думать, что главный свой экзамен Украина уже сдала. Что реформы будут неотвратимыми, а будущее – безоблачным. Мы ошибались. Те, кто хочет вытащить нашу страну из прошлого – все так же остаются в меньшинстве. Украина выиграла битву 6 лет назад. Но война еще не закончена.