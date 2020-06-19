У листопаді 2013 року офіційний Київ вирішив не підписувати Асоціацію з ЄС. У відповідь на вулиці вийшли протестувальники-студенти. Асоціація була панацеєю для України. Але вона була цінна тим, що робила Віктора Януковича трохи менше тотальним.

Опасность внешнего управления, Запад лишает нас суверенитета, а МВФ навязывает нам свои правила игры – кому выгодны эти страшилки и почему они зазвучали именно сейчас. Об этом узнайте в блоге Павла Казарина "Грани правды" на 24 канале.

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Ассоциация с ЕС и Янукович

Она не погружала страну в пространство коллективной безопасности, как НАТО. Не окружала ее цивилизационным забором, как ЕС. Интеграция с западом ограничивала власть местных элит. Передавала часть полномочий на наднациональный уровень. Для очень многих это был римейк истории про призвание варягов. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами".

Янукович ограничивать свою власть не хотел. Поэтому спикеры "Партии регионов" начали хором петь про независимость, про национальную гордость, про суверенное право морить политических оппонентов в тюрьме. Меньше чем через месяц Кремль пообещал украинскому президенту 15 миллиардов долларов и даже успеет выделить 3. Еще через 2 месяца протестующие выгнали Виктора Януковича из страны.



Виктор Янукович / Фото "Громадское"

Запад лишает страну суверенитета?

Последние месяцы я то и дело слышу об "опасности внешнего управления". О том, что Запад лишает Украину суверенитета. О том, что международные организации диктуют стране правила игры.

В едином хоре слились депутаты монобольшинства, адвокаты олигархических групп и представители крупного бизнеса. Они убеждают меня в том, что спасти Украину может лишь "праздник непослушания". Уговаривают не слушать советы, не выполнять обязательства и показать западу кукиш.

Я понимаю, почему так происходит. Западные доноры всегда давали Украине деньги в обмен на обязательства. В рамках которых эксцентрика местных вождей ограничивалась, а их право на глупость – кастрировалось. Расплачиваться за эти кредиты приходилось правом местных элит безраздельно воровать.

Нельзя сказать, что прошлые власти были чересчур прилежными учениками. Они тоже пытались играть с донорами в рулетку. Но российское вторжение не оставило им шансов – и потому страна двигалась вперед медленнее, чем могла. Быстрее, чем предполагали в Москве. И тот же "безвиз" ценен не только открывшейся географией путешествий. Он ценен всем тем "домашним заданием", которое Украина выполнила ради обретения искомого.

А потом были выборы. Сменился президент. И в 2020 году нас снова пугают тем же, чем в 2013 году: европейским игом, рыночной оккупацией, антикоррупционным разрушением скреп. Все те, кто рассуждают о "внешнем управлении" – безусловно правы. Оно и впрямь представляет угрозу для тех, кто воспринимает суверенитет как право на феодализм, кастовость и коррупцию.

Мир взаимозависимостей

Потому что современный мир – это мир взаимозависимостей, взаимосвязей и соглашений. Если вы хотите узнать, как выглядит государство, которое ни от кого не зависит, взгляните на Северную Корею.

Весь остальной мир раздробился на солнечные системы. И выбор каждой страны сводится лишь к тому, на орбите какого именно солнца она будет вращаться. Кто-то выбирает Китай. Кто-то – США, Брюссель или Москву. Чем дальше страна от своего прежнего солнца – тем выше ее шанс попасть в зону притяжения нового.

Смена орбиты была главным содержанием украинской политики последние 5 лет. Так уж вышло, что наша страна расположена на стыке цивилизаций – и весь вопрос сводится тому, где именно будет проходить линия разграничения. Москва хочет, чтобы она шла по украино-польской границе. Сама Украина прилагает усилия, чтобы она проходила по украино-российской.

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Смена правил игры невыгодна многим. Тем, кто привык воспринимать страну как свою феодальную вотчину. Тем, кто мечтает о ничем не ограниченной власти. И тем, кто считает, что место Украины – на старой имперской орбите Москвы. Все они теперь готовы пугать обывателя разговорами о внешнем управлении. Ирония в том, что они вовсе не хотят Украину от него избавить. Им просто досадно, что пульт управления находится не в тех руках.