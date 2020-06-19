В ноябре 2013 года официальный Киев решил не подписывать Ассоциацию с ЕС. В ответ на улицы вышли протестующие студенты. Ассоциация не была панацеей для Украины. Но она была ценна тем, что делала Виктора Януковича чуть менее тотальным.

Опасность внешнего управления, Запад лишает нас суверенитета, а МВФ навязывает нам свои правила игры – кому выгодны эти страшилки и почему они зазвучали именно сейчас. Об этом узнайте в блоге Павла Казарина "Грани правды" на 24 канале.

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Ассоциация с ЕС и Янукович

Она не погружала страну в пространство коллективной безопасности, как НАТО. Не окружала ее цивилизационным забором, как ЕС. Интеграция с западом ограничивала власть местных элит. Передавала часть полномочий на наднациональный уровень. Для очень многих это был римейк истории про призвание варягов. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами".

Янукович ограничивать свою власть не хотел. Поэтому спикеры "Партии регионов" начали хором петь про независимость, про национальную гордость, про суверенное право морить политических оппонентов в тюрьме. Меньше чем через месяц Кремль пообещал украинскому президенту 15 миллиардов долларов и даже успеет выделить 3. Еще через 2 месяца протестующие выгнали Виктора Януковича из страны.



Виктор Янукович / Фото "Громадское"

Запад лишает страну суверенитета?

Последние месяцы я то и дело слышу об "опасности внешнего управления". О том, что Запад лишает Украину суверенитета. О том, что международные организации диктуют стране правила игры.

В едином хоре слились депутаты монобольшинства, адвокаты олигархических групп и представители крупного бизнеса. Они убеждают меня в том, что спасти Украину может лишь "праздник непослушания". Уговаривают не слушать советы, не выполнять обязательства и показать западу кукиш.

Я понимаю, почему так происходит. Западные доноры всегда давали Украине деньги в обмен на обязательства. В рамках которых эксцентрика местных вождей ограничивалась, а их право на глупость – кастрировалось. Расплачиваться за эти кредиты приходилось правом местных элит безраздельно воровать.

Нельзя сказать, что прошлые власти были чересчур прилежными учениками. Они тоже пытались играть с донорами в рулетку. Но российское вторжение не оставило им шансов – и потому страна двигалась вперед медленнее, чем могла. Быстрее, чем предполагали в Москве. И тот же "безвиз" ценен не только открывшейся географией путешествий. Он ценен всем тем "домашним заданием", которое Украина выполнила ради обретения искомого.

А потом были выборы. Сменился президент. И в 2020 году нас снова пугают тем же, чем в 2013 году: европейским игом, рыночной оккупацией, антикоррупционным разрушением скреп. Все те, кто рассуждают о "внешнем управлении" – безусловно правы. Оно и впрямь представляет угрозу для тех, кто воспринимает суверенитет как право на феодализм, кастовость и коррупцию.

Мир взаимозависимостей

Потому что современный мир – это мир взаимозависимостей, взаимосвязей и соглашений. Если вы хотите узнать, как выглядит государство, которое ни от кого не зависит, взгляните на Северную Корею.

Весь остальной мир раздробился на солнечные системы. И выбор каждой страны сводится лишь к тому, на орбите какого именно солнца она будет вращаться. Кто-то выбирает Китай. Кто-то – США, Брюссель или Москву. Чем дальше страна от своего прежнего солнца – тем выше ее шанс попасть в зону притяжения нового.

Смена орбиты была главным содержанием украинской политики последние 5 лет. Так уж вышло, что наша страна расположена на стыке цивилизаций – и весь вопрос сводится тому, где именно будет проходить линия разграничения. Москва хочет, чтобы она шла по украино-польской границе. Сама Украина прилагает усилия, чтобы она проходила по украино-российской.

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Смена правил игры невыгодна многим. Тем, кто привык воспринимать страну как свою феодальную вотчину. Тем, кто мечтает о ничем не ограниченной власти. И тем, кто считает, что место Украины – на старой имперской орбите Москвы. Все они теперь готовы пугать обывателя разговорами о внешнем управлении. Ирония в том, что они вовсе не хотят Украину от него избавить. Им просто досадно, что пульт управления находится не в тех руках.