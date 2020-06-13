Українські телеканали говорять про Крим лише 2% часу. Натомість подіям на війні присвячено в 4 рази більше частини ефіру. У Росії все навпаки.

Каждую пятницу руководители крупнейших российских телеканалов приезжали на планерку в администрацию президента РФ. Раньше ее проводил замглавы АП Алексей Громов, а теперь – пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом читайте в блоге Павла Казарина "Грани правды" на 24 каналі.

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На каждой из них обсуждались нюансы той повестки, которую затем телеканалы скармливали россиянам. Вплоть до терминологии, которая звучит в адрес оккупированных территорий и украинских властей.

Телеканалы "кормят" россиян

Эта практика появилась задолго до войны. Я помню, как в 2013 году комментарий эксперта о том, что запрет украинских сыров – это политика, публиковали в разделе "экономика" именно потому, что это было политикой.

Российское медиаполе было зачищено еще в первые годы президентства Владимира Путина. Резервация либеральных медиа была возможной лишь благодаря договоренностям с Кремлем – и пространство их свободы четко регулировалось прочерченными властями красными линиями.

Именно эта мобилизация позволила Москве разыгрывать крымскую карту в дни аннексии. Когда тотальное единодушие телеэкранов и радиоволн создали те самые пресловутые 86% провластной поддержки.

Эксперты по российскому авиарынку рассказывают, что сегодня частота упоминаний полуострова приводит к тому, что непритязательные крымские курорты продолжают оставаться в топе российских поисковых запросов.



Аннексия Крыма / Фото EPA

В Украине ситуация другая

А украинская реальность отличается с точностью до наоборот. Здесь государственные медиа остаются пасынками медиарынка. Повестку коммерческих каналов Киев определять не может. В итоге создается ситуация, когда Крым постоянно присутствует в российских медиа и практически отсутствует в украинских.

Можно возразить, что замеры проводились среди новостных каналов, которые отталкиваются в своей работе от медиасобытий. Что полуостров не так уж и часто дарит украинскому материку поводы говорить о себе. Но это будет лишь частью правды.

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Да, действительно, о Крыме говорят лишь во время новых волн обысков или судебных процессов. И любой медиаменеджер подтвердит, что спрос рождает предложение, а потому телередакторы ориентируются на рейтинги и доли. И что Крым оказался на периферии повестки из-за Донбасса, где ежедневно гибнут люди и гремят выстрелы.

Но в том и штука, что украинское телевидение – заложник довоенных подходов. Когда у большинства медиаменеджеров развился синдром официанта. "Чего изволите?" – именно так выглядит альфа и омега любой планерки.

И обывательские предпочтения создают эффект снежного кома. Когда отталкиваясь от них каналы создают повестку, а затем эту повестку власть воспринимает как систему приоритетов для самой себя. В результате даже спустя шесть лет после аннексии у Киева нет внятной стратегии по полуострову, а любые шаги принимаются ситуативно.



О Крыме не говорят через рейтинги канала / Фото Укринформ

Заговора молчания о Крыме в Украине нет

Но война меняет правила игры. Речь вовсе не о том, что Киев должен создавать свою собственную пропагандистскую машину по образу и подобию российской. Но властям вполне по силам сформировать информационную политику в отношении того же Крыма. Когда полуостров начнет присутствовать в украинской повестке просто для того, чтобы не быть вытесненным в сознании украинского обывателя.



Заговора молчания в Украине нет / Фото Укринформ

Формат договоренностей может быть любым: меморандумы, соглашения или просто апелляции к социальной ответственности владельцев медиа.

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Никакого заговора молчания в Украине о Крыме нет. Это не централизованная система "неговорения". Просто каждый телередактор, принимая решение о том, что взять в программу, помнит о цифрах телесмотрения и больше всего боится их провалить. А потому – отбрасывает в корзину все темы, что кажутся ему "неперспективными".

Изменить это статус-кво может лишь ситуация, когда крымская тема будет присутствовать в эфире без оглядки на рейтинговый "выхлоп". А это возможно лишь благодаря позиции собственника. Или руководства.

Но без этой "социальной ответственности" мы и дальше будем наблюдать дисбаланс. Потому что Россия не боится подчинять экономику – интересам собственной политики. А украинская политика становится заложницей чьих-то, подчас локальных, экономических интересов. Спрос рождает предложение. А иногда – наоборот.