Нам часто здається, що суперечка про історію – доля країн нових і недавніх. Таких як Україна – вимушених проводити ревізію свого минулого. Що всі інші зі своєю історією вже розібралися. Сторінки перевернуті, компроміси знайдені, а крапки розставлені. Насправді – нітрохи.

Битва за прошлое оживает в тот момент, когда результат выборов снова поднимает вопрос о том, кто здесь проиграл. Об этом говорится в новом видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

До слова Америка, которую мы потеряли, или Украина осталась без мощного союзника?

В США есть около 700 памятников, установленных в память о южанах, проигравших Гражданскую войну северянам. Монументы мирно пережили 20 век, чтобы стать объектом споров в 21. И теперь одни яростно требуют их сноса, а другие не менее яростно готовы защищать.

Движение по сносу памятников южанам, сражавшимся в Гражданскую за сохранение рабства, началось в 2015 году – после того, как белый расист расстрелял черных прихожан в церкви в Чарльстоне. В его аккаунте в соцсети обнаружили фото со знаменем Конфедерации – и это спровоцировало волну протестов.



В США сносят памятники конфедератам / Фото The Herald-Sun via AP

Только за первые 2 года им удалось переименовать или демонтировать 60 символов проигравшей армии южан. Но в 2017 году после победы Дональда Трампа это движение получило новый импульс. Ничего удивительного в этом нет. Вся нынешняя битва за монументы – это спор еще и о том, кто сумел победить в Гражданской войне спустя 150 лет после ее окончания.

Нужно понимать, что победа северян в Гражданской войне не привела к одномоментной отмене рабства в США. Да, в 1865 году 13-я поправка запретила в США рабство, но уже через 25 лет были приняты "законы Джима Кроу", сохранившие сегрегацию в юго-восточных регионах страны.

Раздельные школы и транспорт. Кафе и воинские подразделения. Отдельные туалеты и даже отдельные библии для принесения присяги в судах. Чернокожее население будет добиваться равноправия всю вторую половину 20 века. И добьется ее уже на нашей памяти.

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И все это время в южных штатах продолжали стоять монументы героям Конфедерации. Тем самым, что пытались отстоять свое право на рабовладение. На это были готовы закрывать глаза – до тех пор, пока победивший 100 лет назад Север продолжал закреплять равенство в законах. Победу Барака Обамы многие и вовсе восприняли как точку в старом споре. Ту самую, что превращает памятники в надгробия.

Но в 2017 году победил Трамп. И стало ясно, что точка превращается в многоточие.

Любой памятник полисемантичен. Его содержание и смысл всегда определяют современники. И тот же проспект Степана Бандеры в Киеве во многом стал историей про эмансипацию от империи. Невозможный в 2013 году – он появился на картах в 2016 году. После Крыма и Донбасса – как подтверждение права на "символический суверенитет".

Маркировка территории. Втыкание флага. Прощание с метрополией. Вторжение запустило деколонизацию – и вот мы уже привыкаем жить в пространстве переназванного и переименованного.

И в этой битве памятников Украина хронологически совпала с США. Просто там роль "вторжения" выполнила победа Дональда Трампа. 45-й президент США строил свою избирательную кампанию на ностальгии по прошлому. По тому самому прошлому, в котором многие нынешние американцы чувствовали бы себя, как минимум, неуютно. Make Amerika great again – этот лозунг будет близок лишь тем, кто не потратил последние 50 лет жизни на то, чтобы это прошлое похоронить.

После победы Трампа памятники Конфедерации перестали восприниматься в роли символов "региональной памяти". Их переосмыслили – теперь они не "наследие проигравших", а "олицетворение реванша". Отныне они уже не безобидная отсылка к сюжету "Унесенных ветром", а политическая декларация.

Дискуссия, которая должна была закончиться с победой Обамы, возобновилась с победой Трампа. И в этом смысле между сносом памятников генералу Ли и нынешними протестами против полицейского насилия не так уж и много отличий.

Победа Зеленского в этом отношении наследует победу Трампа. Предыдущие 5 лет повестка суверенитета могла ощущать себя мейнстримом. Страна ограждала себя символическим частоколом. Эмансипировалась от империи. Искала новый этический стандарт. Но затем победу одержал Владимир Зеленский – и спор об украинском прошлом возобновился с новой силой.

Шаги новой власти многими воспринимаются как реванш. Наверняка недостаточный – с точки зрения избирателя ОПЗЖ. Несомненно избыточный – с точки зрения сторонников повестки суверенитета. Люстрация, языковой закон, отношение к Майдану – очень многие точки, поставленные в предыдущие пять лет, опять-таки превращаются в многоточия.

Дональд Трамп запустил дискуссию о том, что такое США. Владимир Зеленский – о том, что такое Украина. И мы теперь вновь обречены спорить, что для нас норма и чем именно добро отличается от зла.



Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Колаж 24 каналу

Вся эта история – лишь очередной пример того, что страна не равна своей экономике. Она не равна своему уровню жизни, финансовым свободам и совершенству госаппарата. Споры о желаемом будущем никуда не исчезают – и тем эфемернее мечта о том, что достаток примирит всех со всеми. Наше настоящее обречено провоцировать нас на споры о нашем прошлом – и считать это "отечественным перегибом" было бы довольно неосмотрительно.