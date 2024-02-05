Несколько недель назад неизвестные выложили в сеть видео, на котором несколько сотрудников Bihus․Info употребляют наркотические вещества. 5 февраля журналисты опубликовали расследование, в котором заявили, что слежку организовал ДЗНД СБУ во главе с уволенным Семенченко.
К теме Bihus․Info уверяет, что за его сотрудниками незаконно следила СБУ
Реакция СБУ
В СБУ заявили, что "противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности Службы безопасности Украины". И отдельные сотрудники Bihus․Info были клиентами дилеров.
По имеющейся у СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники "Bihus.Info". В частности, одна из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве по незаконному производству, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
– говорится в сообщении.
В то же время в Службе добавили, что СБУ открыла уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Сейчас ведомство проводит "соответствующие процессуальные действия".
Также в СБУ напомнили, что руководство приняло "соответствующие кадровые решения" относительно Департамента защиты национальной государственности.
Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу,
– добавили в СБУ.
Напомним, что руководитель проекта Денис Бигус подтвердил, что его подчиненные употребляли запрещенные вещества. Это были операторы и их уже уволили. Однако он отметил, что не отвечает за то, что делают взрослые люди за закрытыми дверями ночью.
СБУ открыла производство по факту преследования журналистов
- Во время собственного расследования редакция выяснила, что за их работниками следили почти месяц. В этом участвовало не менее 30 человек. Камеры установили даже в спальнях, а также в помещении сауны дома, в котором планировался корпоратив.
- СБУ открыла уголовное производство по факту незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации. Также Служба изъяла диски с записями камер скрытой съемки команды Bihus․Info.
- В Bihius.info убеждены, что за шпионской операцией стоит Департамент защиты национальной государственности СБУ. Также, они предположили, что к слежке привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения ведомства.