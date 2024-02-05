Несколько недель назад неизвестные выложили в сеть видео, на котором несколько сотрудников Bihus․Info употребляют наркотические вещества. 5 февраля журналисты опубликовали расследование, в котором заявили, что слежку организовал ДЗНД СБУ во главе с уволенным Семенченко.

К теме Bihus․Info уверяет, что за его сотрудниками незаконно следила СБУ

Реакция СБУ

В СБУ заявили, что "противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности Службы безопасности Украины". И отдельные сотрудники Bihus․Info были клиентами дилеров.

По имеющейся у СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники "Bihus.Info". В частности, одна из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве по незаконному производству, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,

– говорится в сообщении.

В то же время в Службе добавили, что СБУ открыла уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Сейчас ведомство проводит "соответствующие процессуальные действия".

Также в СБУ напомнили, что руководство приняло "соответствующие кадровые решения" относительно Департамента защиты национальной государственности.

Справка. 1 февраля Президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко. Интересно, что расследователи Bihus.Info уверяют, что им удалось с ним пообщаться и он якобы не опроверг участие возглавляемого ранее им департамента в организации слежки за журналистами.

Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу,

– добавили в СБУ.

Напомним, что руководитель проекта Денис Бигус подтвердил, что его подчиненные употребляли запрещенные вещества. Это были операторы и их уже уволили. Однако он отметил, что не отвечает за то, что делают взрослые люди за закрытыми дверями ночью.

СБУ открыла производство по факту преследования журналистов