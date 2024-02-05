Так, в Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто устроил незаконное прослушивание и слежку за его работниками во время новогодней вечеринки в заведении под Киевом. Это сделать удалось благодаря видео с камер безопасности комплекса "Украинское село".

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Кто "исполнитель"

Издание убеждает, что за этим стоит Служба безопасности Украины. Журналисты говорят, что операцию проводил Департамент защиты национальной государственности СБУ. Также, они предполагают, что к слежке привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения ведомства.

Обратите внимание!: Кроме того, Bihus.Info уверяет, что ему удалось пообщаться с недавно уволенным президентом начальником ДЗНГ СБУ Романом Семенченко. И тот якобы не опроверг участие возглавляемого ранее им департамента в организации слежки за журналистами.

Как организовали "слежку"

Согласно расследованию, операция длилась 6 дней. Работники СБУ работали под прикрытием. Они дважды приезжали в гостиничный комплекс, где 27 декабря должна была состояться вечеринка Bihus.Info, под предлогом заказа корпоратива для офисных сотрудников. На самом деле, цель этой группы людей была осмотр номеров, заказанных журналистами, расположения камер на территории и въездов. Во главе этой группы людей был мужчина, который назвался Игорем. В нем журналисты узнали Кравченко Игоря Борисовича, сотрудника СБУ, который работает в ДЗНГ.

Во время второго визита в гостиничный комплекс, 26 декабря, во главе с "Игорем" прибыли три десятка человек. Среди них редакция также идентифицировала еще по меньшей мере трех работников того же департамента. Прибывшие имели с собой большие чемоданы, в которых вероятно находилась необходимая для установки техника. Часть людей выехала в тот же вечер, а остальные вместе с Кравченко осталась ночевать до утра 27 декабря.

После того, как сотрудники Bihus.Info 28 декабря покинули свои номера, в комплекс прибыла другая группа людей. Они, вероятно, приезжали забирать скрытую технику. 1 января в комплекс приезжала третья группа людей.

Редакция считает, что скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и по меньшей мере в 8 комнатах. Их устанавливали в вешалках для одежды. В сауне камера скорее всего была установлена в антресоли. А в других номерах представители Bihus.Info вспомнили девайсы в потолке, похожие на пожарную сигнализацию.

Куда поместили камеры и прослушку / Фото Bihus.Info

Обратите внимание! СБУ отреагировала на расследование журналистов. Там заявили, что среди работников Bihus.Info оказались клиенты дилеров, поставляющих наркотические вещества гражданам. В частности, одна из операторов, которая фигурирует в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В то же время Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство по незаконной слежке за представителями СМИ. Кроме того, руководство СБУ приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы.

Скандал с Bihus.Info: что известно