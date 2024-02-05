Так, в Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто устроил незаконное прослушивание и слежку за его работниками во время новогодней вечеринки в заведении под Киевом. Это сделать удалось благодаря видео с камер безопасности комплекса "Украинское село".
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Кто "исполнитель"
Издание убеждает, что за этим стоит Служба безопасности Украины. Журналисты говорят, что операцию проводил Департамент защиты национальной государственности СБУ. Также, они предполагают, что к слежке привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения ведомства.
Как организовали "слежку"
Согласно расследованию, операция длилась 6 дней. Работники СБУ работали под прикрытием. Они дважды приезжали в гостиничный комплекс, где 27 декабря должна была состояться вечеринка Bihus.Info, под предлогом заказа корпоратива для офисных сотрудников. На самом деле, цель этой группы людей была осмотр номеров, заказанных журналистами, расположения камер на территории и въездов. Во главе этой группы людей был мужчина, который назвался Игорем. В нем журналисты узнали Кравченко Игоря Борисовича, сотрудника СБУ, который работает в ДЗНГ.
Во время второго визита в гостиничный комплекс, 26 декабря, во главе с "Игорем" прибыли три десятка человек. Среди них редакция также идентифицировала еще по меньшей мере трех работников того же департамента. Прибывшие имели с собой большие чемоданы, в которых вероятно находилась необходимая для установки техника. Часть людей выехала в тот же вечер, а остальные вместе с Кравченко осталась ночевать до утра 27 декабря.
После того, как сотрудники Bihus.Info 28 декабря покинули свои номера, в комплекс прибыла другая группа людей. Они, вероятно, приезжали забирать скрытую технику. 1 января в комплекс приезжала третья группа людей.
Редакция считает, что скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и по меньшей мере в 8 комнатах. Их устанавливали в вешалках для одежды. В сауне камера скорее всего была установлена в антресоли. А в других номерах представители Bihus.Info вспомнили девайсы в потолке, похожие на пожарную сигнализацию.
Куда поместили камеры и прослушку / Фото Bihus.Info
Скандал с Bihus.Info: что известно
- В середине января в сети неизвестные распространили видео, на котором сотрудники Bihus.Info употребляют наркотики, а также аудиозапись, на которой они договариваются о заказе "травы".
- Руководитель проекта Денис Бигус подтвердил, что его подчиненные употребляли запрещенные вещества. Это были операторы, которых уволили.
- СБУ открыла уголовное производство по факту незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации. Ведомство изъяло диски с записями камер скрытой съемки команды Bihus․Info.
- Во время собственного расследования редакция выяснила, что слежка за ее работниками велась почти месяц. В этом участвовало не менее 30 человек, а камеры установили даже в спальнях.
- Издание "Народная правда", которое опубликовало видео с журналистами Bihus․info, не существует. Фото редакции на сайте сгенерировал искусственный интеллект.