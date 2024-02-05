Так, у Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто влаштував незаконне прослуховування та стеження за його працівниками під час новорічної вечірки у закладі під Києвом. Це зробити вдалося завдяки відео з камер безпеки комплексу "Українське село".
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Хто "виконавець"
Видання переконує, що за цим стоїть Служба безпеки України. Журналісти кажуть, що операцію проводив Департамент захисту національної державності СБУ. Також, вони припускають, що до стеження залучали й Департамент оперативно-технічного забезпечення відомства.
Як організували "стеження"
Відповідно до розслідування, операція тривала 6 днів. Працівники СБУ працювали під прикриттям. Вони двічі приїздили до готельного комплексу, де 27 грудня мала відбутися вечірка Bihus.Info, під приводом замовлення корпоративу для офісних співробітників. Насправді мета цієї групи людей була огляд номерів, замовлених журналістами, розташування камер на території і в'їздів. На чолі цієї групи людей був чоловік, який назвався Ігорем. У ньому журналісти впізнали Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника СБУ, який працює у ДЗНД.
Під час другого візиту до готельного комплексу, 26 грудня, на чолі з "Ігорем" прибули три десятки людей. Серед них редакція також ідентифікувала ще щонайменше трьох працівників того самого департаменту. Прибулі мали із собою великі валізи, в яких ймовірно перебувала необхідна для встановлення техніка. Частина людей виїхала того самого вечора, а решта разом із Кравченком лишилась ночувати до ранку 27 грудня.
Після того, як співробітники Bihus.Info 28 грудня покинули свої номери, до комплексу прибула інша група людей. Вони, ймовірно, приїжджали забирати приховану техніку. 1 січня в комплекс приїздила третя група людей.
Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах. Їх встановлювали у вішаки для одягу. У сауні камера найімовірніше була встановлена в антресолі. А в інших номерах представники Bihus.Info пригадали девайси у стелі, схожі на пожежну сигналізацію.
Куди помістили камери та прослуховування / Фото Bihus.Info
Скандал із Bihus.Info: що відомо
- У середині січня у мережі невідомі поширили відео, на якому співробітники Bihus.Info вживають наркотики, а також аудіозапис, на якому вони домовляються про замовлення "трави".
- Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що його підлеглі вживали заборонені речовини. Це були оператори, яких звільнили.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Відомство вилучило диски із записами камер прихованої зйомки команди Bihus․Info.
- Під час власного розслідування редакція з'ясувала, що стеження за її працівниками велося майже місяць. У цьому брало участь щонайменше 30 людей, а камери встановили навіть у спальнях.
- Видання "Народна правда", яке опублікувало відео із журналістами Bihus․іnfo, не існує. Фото редакції на сайті згенерував штучний інтелект.