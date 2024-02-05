Так, у Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто влаштував незаконне прослуховування та стеження за його працівниками під час новорічної вечірки у закладі під Києвом. Це зробити вдалося завдяки відео з камер безпеки комплексу "Українське село".

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Хто "виконавець"

Видання переконує, що за цим стоїть Служба безпеки України. Журналісти кажуть, що операцію проводив Департамент захисту національної державності СБУ. Також, вони припускають, що до стеження залучали й Департамент оперативно-технічного забезпечення відомства.

Зверніть увагу! Крім того, Bihus.Info запевняє, що йому вдалося поспілкуватися з нещодавно звільненим президентом начальником ДЗНД СБУ Романом Семенченком. І той начебто не спростував участь очолюваного раніше ним департаменту в організації стеження за журналістами.

Як організували "стеження"

Відповідно до розслідування, операція тривала 6 днів. Працівники СБУ працювали під прикриттям. Вони двічі приїздили до готельного комплексу, де 27 грудня мала відбутися вечірка Bihus.Info, під приводом замовлення корпоративу для офісних співробітників. Насправді мета цієї групи людей була огляд номерів, замовлених журналістами, розташування камер на території і в'їздів. На чолі цієї групи людей був чоловік, який назвався Ігорем. У ньому журналісти впізнали Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника СБУ, який працює у ДЗНД.

Під час другого візиту до готельного комплексу, 26 грудня, на чолі з "Ігорем" прибули три десятки людей. Серед них редакція також ідентифікувала ще щонайменше трьох працівників того самого департаменту. Прибулі мали із собою великі валізи, в яких ймовірно перебувала необхідна для встановлення техніка. Частина людей виїхала того самого вечора, а решта разом із Кравченком лишилась ночувати до ранку 27 грудня.

Після того, як співробітники Bihus.Info 28 грудня покинули свої номери, до комплексу прибула інша група людей. Вони, ймовірно, приїжджали забирати приховану техніку. 1 січня в комплекс приїздила третя група людей.

Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах. Їх встановлювали у вішаки для одягу. У сауні камера найімовірніше була встановлена в антресолі. А в інших номерах представники Bihus.Info пригадали девайси у стелі, схожі на пожежну сигналізацію.

Куди помістили камери та прослуховування / Фото Bihus.Info

Зверніть увагу! СБУ відреагувала на розслідування журналістів. Там заявили, що серед працівників Bihus.Info виявилися клієнти дилерів, які постачають наркотичні речовини громадянам. Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження щодо незаконного стеження за представниками ЗМІ. Крім того, керівництво СБУ ухвалило кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи.

Скандал із Bihus.Info: що відомо