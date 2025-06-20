Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что самый эффективный и безопасный вариант как противодействовать КАБам – уничтожать самолеты, которые несут это оружие. Говорится о Су-34.

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Как противодействовать КАБ

Роман Свитан отметил, что атаки управляемыми авиационными бомбами является лишь следствием работы российских истребителей, поэтому первопричиной ударов по Украине являются именно они.

Бороться с последствиями запуска КАБов можно, однако, если это уже произошло, то любая бомба так или иначе упадет на землю и сдетонирует, вызвав повреждения,

– сказал он.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, необходимы ракеты с большой дальностью. Их можно применять, используя зенитно-ракетные комплексы или самолеты.

Ракета должна иметь дальность как минимум 150 – 180 километров. В России примерно 100 самолетов Су-34 – их надо отминусовать, ведь более 100 КАБов каждые сутки атакует Украину,

– отметил военный эксперт.

Если же использовать радиоэлектронную борьбу против управляемых авиационных бомб врага, то это будет менее эффективно, ведь, по мнению Свитана, средство поражения так или иначе атакует какие-то объекты на территории нашего государства.

К слову, в рамках инициативы НАТО провели испытания современных систем защиты от российских управляемых авиабомб и дронов-камикадзе. Технологии, разработаны несколькими компаниями, продемонстрировали эффективность в реальных условиях и могут усилить украинскую ПВО уже до конца 2025 года. По оценкам экспертов, подобные разработки имеют критическое значение для сохранения жизней военных и укрепления оборонительных позиций.