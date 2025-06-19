Речь идет также о защите от других угроз, в частности ударных БпЛА типа "Шахед". Детали рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.
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Как прошли испытания
В начале февраля 2025 года стало известно о проекте НАТО Innovation Challenge. Уже в апреле определены его участники – стартапы Alta Ares, Atreyd и Tytan.
Каждый из них приложил свои компоненты к финальной многослойной системе ПВО. Ее испытания проходили под эгидой коалиции, в которую входили:
- Объединенное командование НАТО по вопросам трансформации,
- Объединенный центр анализа, тренировок и образования,
- французское агентство по оборонным закупкам (DGA),
- представители украинского Министерства обороны и ВСУ.
Различные интегрированные системы испытывали в сложных условиях на полигоне DGA в течение нескольких дней, оценив передовые сенсорные системы, технологии динамического управления и инновационные методы ведения боевых действий против имитированных и реальных целей.
К слову, Alta Ares показала систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета бомб. Другие участники, Atreyd и Tytan, представили решения на основе зенитных дронов, причем предложение второго предусматривало рой дронов-камикадзе, формирующий "стену".
Что известно о внедрении
По данным НАТО, испытания показали целесообразность многоуровневого подхода к защите и определили конкретные усовершенствования для предложенных решений. Компании-участники будут улучшать свои системы, а критические вопросы должны решить в течение следующих недель и месяцев.
Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера",
– отмечают в Defense Express.
Напомним, благодаря КАБам российские самолеты могут атаковать Украину, не заходя в зону поражения противовоздушной обороны.