Йдеться також про захист від інших загроз, зокрема ударних БпЛА типу "Шахед". Деталі розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.
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Як минули випробування
На початку лютого 2025 року стало відомо про проєкт НАТО Innovation Challenge. Уже у квітні визначено його учасників – стартапи Alta Ares, Atreyd і Tytan.
Кожен із них доклав свої компоненти до фінальної багатошарової системи ППО. Її випробування проходили під егідою коаліції, до якої входили:
- Об'єднане командування НАТО з питань трансформації,
- Об'єднаний центр аналізу, тренувань та освіти,
- французьке агентство з оборонних закупівель (DGA),
- представники українського Міністерства оборони та ЗСУ.
Різноманітні інтегровані системи випробовували у складних умовах на полігоні DGA протягом кількох днів, оцінивши передові сенсорні системи, технології динамічного управління та інноваційні методи ведення бойових дій проти імітованих і реальних цілей.
До слова, Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту бомб. Інші учасники, Atreyd і Tytan, представили рішення на основі зенітних дронів, причому пропозиція другого передбачала рій дронів-камікадзе, що формує "стіну".
Що відомо про впровадження
За даними НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та визначили конкретні вдосконалення для запропонованих рішень. Компанії-учасники покращуватимуть свої системи, а найкритичніші питання мають вирішити протягом наступних тижнів і місяців.
Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора",
– зазначають у Defense Express.
Нагадаємо, завдяки КАБам російські літаки можуть атакувати Україну, не заходячи в зону ураження протиповітряної оборони.