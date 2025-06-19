Лише за останній рік відбувся шалений рух всіх технологій. Війна дронів триває щодня. Це відбувається масово, тому можна впевнено заявити, що "дрони воюють з дронами".

Відтак у військових є постійний запит на дрони, адже їх вистрілюють як боєкомплекти. Водночас щоб протистояти ворожим атакам – потрібно багато РЕБів, їх також постійно пошкоджують через важкі умови.

Штаб-сержант 5-ї штурмової бригади Олексій Кашин в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, якою є війна зараз та що не так з українськими розробками зброї.

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Небезпека для РЕБ-систем

Нашу війну зараз називають війною технологій. Насамперед це війна РЕБ-систем і дронів. Поясніть, будь ласка, як зараз працює радіоелектронна боротьба і під час яких завдань ви використовуєте РЕБ-системи?

Спершу потрібно розширити розуміння РЕБів. Це радіоелектронна боротьба. Їх можна поділити, як мінімум, на три великі групи.

Перша – це засоби РЕБ тактичного рівня. Це те, що ставлять на транспортні засоби, те, що бере із собою піхота, коли заходить на позицію. Це найпоширеніша група, тобто їх є дуже багато. Думаю, їх можна побачити навіть в Києві. Це такі машини з "каструлями" на даху; це є РЕБ тактичного рівня (вже було).

– це засоби РЕБ тактичного рівня. Це те, що ставлять на транспортні засоби, те, що бере із собою піхота, коли заходить на позицію. Це найпоширеніша група, тобто їх є дуже багато. Думаю, їх можна побачити навіть в Києві. Це такі машини з "каструлями" на даху; це є РЕБ тактичного рівня (вже було). Друга – це спеціалізовані РЕБи, які працюють по ворожих безпілотниках великої дальності. Таких як "Крило", "Ланцети", "Шахеди" й так далі. Тобто тут вже інші технології.

– це спеціалізовані РЕБи, які працюють по ворожих безпілотниках великої дальності. Таких як "Крило", "Ланцети", "Шахеди" й так далі. Тобто тут вже інші технології. Третя – це фронтовий РЕБ. Це теж спеціалізовані достатньо потужні засоби, які прикривають сектори фронту, моніторять наявність та підліт ворожих дронів. По них відпрацьовують здалеку, умовно з прифронтової відстані. Це теж достатньо велика група – кожна велика бригада або спеціалізований підрозділ Сил оборони мають такі засоби, вони працюють.

Найбільше все ж використовують засоби тактичного рівня. Зазвичай це купольні антени. Є дуже багато виробників. Приблизно 95% цих засобів РЕБ цієї групи виробляють українські виробники. Крім цього, в бригаді ми вже як рік налагодили на базі ремонту РЕБ ще й своє виробництво.

Їхнє використання майже постійне. При наближенні до лінії фронту, до ОБЗ, всі включають РЕБи, бо зараз технології використання і управління безпілотниками стали такими, що вони стали літати далі. Тобто використовується багато діапазонів для підвищення дальності, для стійкості РЕБів від РЕБ.

Інтерв'ю зі штаб-сержантом 5 штурмової бригади: дивіться відео

Чому якраз таки найбільш ефективні РЕБи? Ви вже згадали про те, що росіяни намагаються запускати свої дрони якомога далі. Як вони ще намагаються перехитрити засоби радіоелектронної боротьби? І що для цього використовують?

Зараз найважча частина роботи боротьби з РЕБу щодо ворожих дронів – це використання оптоволокна. Поки що, на жаль, всі працюють (над цим – 24 Канал). Я багато спілкуюся з виробниками, з українськими розробниками, різними компаніями, які в цьому напрямку працюють, але поки що рішення, окрім боротьби з оптоволоконним дроном, є лише 2:

стрілецька зброя , банально помпові рушниці, автомати, кулемети;

, банально помпові рушниці, автомати, кулемети; використання дронів, війна дронів відбувається кожен день, бо по-іншому їх не збивають.

У нас була історія, коли хлопці-пілоти відлетіли FPV-дронами на бойове завдання. Пролітаючи вздовж дороги в сірій зоні, вони побачили напівзнищену бетонну зупинку. На даху в засідці сиділи два ворожі оптичні дрони, які чекали на якийсь транспортний засіб або з нашого боку, щоб вразити. Звісно, наші їх побачили та вразили теж дронами.

Тобто, дрони воюють з дронами, це відбувається вже і достатньо масово, бо є розробки, є де рухатись в цьому напрямку, зокрема і зенітні дрони. Наші, суміжні підрозділи та спеціалізовані підрозділи ППО їх часто використовують. Тобто дрони воюють з дронами.

Якщо порівняти рік назад та зараз – це шалена кількість та шалений рух всіх технологій.

І друга частина небезпеки – це дійсно "Молнії". Це такий пластиковий ударний дрон. Він не дуже великий і не дуже швидкий. Однак він небезпечний тим, що це все ж таки дрон літакового типу.

Якщо ми кажемо про стандартні FPV-дрони квадрокоптерного типу, тобто є 4 мотори, 4 гвинти, то якщо ми заглушили сигнал від оператора до дрона, він отримує команду і, відповідно, падає, не влучає в ціль.

А якщо казати про дрони літакового типу, то вони літають завдяки планеру. Якщо ми їм відрубали зв'язок і навіть мотори не працюють, вони все одно можуть долетіти до цілі або просто по інерції. Такий дрон не падає одразу, планер тримається в повітрі, це фізика, конструкція і так далі.

Була ще інформація, що їх почали оснащувати протитанковими мінами, чи дійсно вони (росіяни – 24 Канал) якось ще додатково їх оснащують, аби якомога більше шкоди нанести? Що ще з такого ноу-хау запроваджують росіяни з цими ударними дронами "Молнія"?

Їх зазвичай просто плутають. Те, що у нас називають "Молнія", це кілька ворожих видів засобів ураження, вони всі літакового типу. Є більші, є менші, вони можуть нести різний боєзаряд. Все залежить від потужності, моторів, розміру планера. Тобто "Молнія" – це узагальнення групи, це декілька розробок.

Ми рухаємось, є багато розробок, є такі подібні дрони літакового типу і вони використовуються. Я не думаю, що вони стануть прямо панацеєю. Все йде в якомусь міксі. Наприклад, використання звичайних FPV, оптоволоконних FPV та ударних дронів невеликої дальності літакового типу.

Я не кажу про "ZALA", "Ланцети" й "Шахеди", які можуть летіти на великі відстані та працюють напівавтономно. Я кажу про фронтові та прифронтові дрони, які зараз працюють.

Все використовують в міксі. Це залежить від банальних факторів: наявності, навченості екіпажу. Бо на літачках (дронах літакового типу – 24 Канал) об'єктивно літати складніше, ніж на звичайних FPV, і треба більш досвідчений персонал, пілоти, управління і так далі.

Тому ось така ситуація є по дронах по всьому фронту, десь їх більше, десь менше. Все залежить від підрозділів, які працюють на тому напрямку.

Наприклад, цього року у нас був момент, коли начебто дронів було багато, але вони літали ну зовсім криво. Тобто не попадали, не долітали, їх було легко збивати. Вони працювали на стандартних частотах.

Ви маєте на увазі російські дрони чи наші?

Я про ворожі кажу. Тобто, коли був недосвідчений підрозділ, вони працюють погано. Коли їх міняють на досвідчений підрозділ, вони починають попадати й долітати.

А зараз наскільки вони вдосконалилися?

Просто поміняли людей, послали навчених. Теж і у нас є різниця, всі бачать рейтинги по програмі "є-Бали", там є топові підрозділи, в яких кількість уражень набагато більша, ніж в інших.

Тобто всі різні. Всі вчаться, все залежить від підрозділів, командирів, управління, навченості, передачі досвіду, забезпечення. Тобто якщо немає на чому вчитися літати, то, звісно, пілоти будуть не дуже досвідчені.

Тому люди – це важлива складова, Дуже важлива складова. Бо дрони дронами. Якщо їх дати багато, але не дуже досвідченим екіпажам, вони їх просто втратять десь. І не буде результату.

Чи можуть РЕБ повністю захистити ЗСУ від ворожих дронів

Якщо повертатися до питання РЕБів, то чи дійсно вони можуть повністю нівелювати роботу ворожих дронів? Я так розумію, що повністю це не вдається, але в чому дійсно вони можуть бути ефективними? Як їх вдосконалюють, аби дійсно протидіяти ворожим БпЛА?

Казати про те, що вони все перекриють та захистять від всього – це нереально. Є не дуже гарне порівняння, але воно більш-менш правдиве.

Засіб РЕБ – це умовний бронік або шолом. Бо все змінюється постійно.

Наприклад, понад рік тому ми почали цим займатися, бо збільшилась кількість дронів. Перші дрони літали на частоті 915 мегагерців, дуже стандартній. Був стандартний чип, прикручували його і літали. Так літали наші, так само літали ворожі пілоти. Відповідно, вистачало однієї антенки, одного генератора шуму, тобто фактично одної глушилки для того, щоб перекрити. Дрон не попадав у транспортний засіб або в якусь групу, він падав десь за 100 метрів від цілі.

Раніше його можна було заживлювати від невеликого акумулятора, який може нести піхотинець, або заживлювати від автомобіля або бронетехніки. А зараз у нас засіб, який перекриває ті частоти, на яких можуть бути ворожі дрони, споживає приблизно 1,5 кіловата.

Це особливо велика конструкція, але по енергоспоживанню вона більша. І ми перекриваємо частоти, на яких дозволяють літати китайські чіпи, на яких всі літають. І деякі кастомні ворожі розробки, слава Богу, їх не є дуже багато. Тобто, умовно, 90% дронів ми можемо закрити. Я кажу про стандартні дрони, FPV-дрони.

Однак ми нічого не можемо зробити з оптикою. Тому сказати, що закритися від всього – ні. Однак можемо закрити більшість.

До нас приїжджають з нашими засобами хлопці. Ми рік їх збираємо, зараз входили на кодифікацію нашої розробки. Ми їх тут вдосконалювали за рік, ми поміняли вже 5 – 6 конструкцій, але нам тут простіше, тому що у нас є фідбек, ми розуміємо, що коїться, що змінюється, у нас є моніторинг.

Ми бачимо, на чому летять ворожі дрони й бачимо розуміння того, що окрім полігонних тестувань, у нас є бойові тестування і якщо все працює добре, то ми рухаємось в тому напрямку.

Найкраще, коли одного разу приїхали хлопці з виїзду і сказали, що "ляпнули" 5 FPV, які намагались бахнути їхній пікап, всі попадали. Вони сказали дати ще, подякували. Дуже надихає так працювати, розвиватись. Бо ти розумієш, що завдяки твоїй роботі та роботі твоєї команди, хтось заїхав живими й неушкодженим. Це дійсно супермотивація.

Найпопулярніший запит від військових на фронті

Зараз вашому підрозділу потрібен РЕБ. Розкажіть, будь ласка, скільки він взагалі коштує? Для чого він вам потрібен?

Нам треба не один РЕБ, нам треба багато, бо все одно арту ніхто не відміняв. Крім цього, все міняється, все ламається. Це техніка, яка застосовується в дуже-дуже важких умовах. Ми постійно ремонтуємо дрони.

Коли заїжджаєш в сіру зону, ти вже не думаєш про те, щоб зберегти антену РЕБа й не бацнути якусь там глинкою, або чимось знести антену з автомобіля або з бронетехніки. Бо там трошки інший адреналін, інші дії.

Тому багато чого ремонтуємо, бо бригада достатньо велика. І найголовніше, що все змінюється постійно. Якщо рік тому у нас щось прекрасно працювало, тобто там все падало і люди були задоволені, то зараз все міняється, дрони вдосконалюються, керування вдосконалюється.

Мовиться не тільки про нові засоби, ми змінюємо наявні засоби, додаємо частотні діапазони, які з'явилися не так давно і на них полетіли всі. Тому ця банка у нас постійна.

Важливо! Збір на системи РЕБ можна підтримати за посиланням.

Ми назбирали якусь частину, закупили запчастини, зібрали, перевірили, видали на підрозділ, він приїхав, працює. Однак підрозділів багато. Хтось приїхав зі старими дронами, зі старими РЕБ-системами й каже, що треба закрити оці частоти. Або кажуть: "Ось він поламався, він не працює".

Комплектуючі все ж таки, на жаль, поки що в більшості китайського виробництва. Ба більше, є навантаження, перегріви, ударні хвилі. Тобто якщо навіть приліт поруч з технікою, він все одно шкодить обладнання, і антени шкодяться, і модулі горять.

У нас справді постійний запит на дрони. Бо це як БК, тобто їх вистрілюють. А РЕБи я б порівняв із захисною бронею. Її також шкодять через дуже важкі умови використання.

Щодо вартості, якщо приїжджає гола машина і її треба закрити, це приблизно 220 тисяч гривень за девайс, який перекриває 90% того, що літає.

Він відпрацьовує найбільш поширені частоти, найбільш поширені діапазони, найбільш поширені засоби. Якщо рік тому потужності були менші, зараз вони збільшились. Потужності випромінювання, потужності глушилки збільшились два рази за цей рік.

Проблема українських розробників зброї

Якщо говорити про те, як ми протидіємо, варто згадати ударний дрон "Баба Яга". Які у нас є ще технології, які поки що не під силу росіянам, де вони не можуть нас наздогнати? Є чим пишатись?

Є, але казати не можна. Розробки ведуть, я багато спілкуюся з виробниками. Як на мене, треба пишатися людьми. Це важливіше. Розробки є. Хотілося б більше, щоб швидше у нас працював ВПК, швидше запускався, щоб провадження гарної ідеї відбувалось швидко, щоб було масштабування виробництва.

Бо іноді буває, що шлях від розробки до серійного виробництва дуже довгий, бо все дуже швидко рухається.

А в чому основна проблема, на вашу думку? Це бюрократія чи якісь інші причини? Що саме заважає?

Маса причин. Справа вже навіть не так в бюрократії. Раніше все було повільніше.

Ресурси й те, що багато розробників намагаються саме просунути. У них не вистачає ресурсів, не вистачає людей.

Іноді у них не вистачає можливості тестування в бойових умовах або наближених до бойових умов. Бо полігон, наприклад, під Києвом і полігон тут – це дуже два різних полігони.

Також є два різні пілоти – ми, наприклад, тестуємо РЕБи. Ми маємо найкращі бойові підрозділи, які обходять ворожі засоби РЕБ та дуже класно працюють. Ми беремо найкращих і кажемо, щоб взяли щось топове і ми будемо тестувати саме на цьому.

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Мені здається, що велика частина розробників і виробників просто не мають такої можливості. І якщо у них буде можливість таке створити, треба тестувати.

Ну, і доступ до ресурсів. Звісно, люди, гроші, люди, гроші й тоді швидкість може бути в рази більше. Тобто саме масштабування. Адже зробили люди, наприклад, класну антену або класний фронтовий РЕБ. І ми кажемо, що купуємо це. А вони кажуть, що чекати 3 місяці, бо велика черга, немає людей і вони не встигають. Я пропоную гроші, а мені кажуть, що гроші є, не треба, не вистачає потужності. Або немає потужності у суміжників, які постачають якісь запчастини.

Це така комплексна проблема і це складна проблема. Її можна розв'язати швидко з одного боку. Хотілося б, щоб було якесь чи об'єднання, чи асоціація, чи фундація, яка буде підтримувати саме розробників і виробників.

Бо коли в тебе на черзі зібрані чотири РЕБи на наших хлопців, то ти дзвониш антенщикам і кажеш, що треба стільки й стільки антен, бо знаєш, що вони у них класні.

Я взагалі працюю багато з постачальниками й скажу одне – якщо виробник каже, що у нього дуже багато і ніхто не купляє, то там або не дуже якісно, або неадекватний прайс. Ну, все.

Бо у всіх, хто виробляє в адекватному прайсі та в гарній якості, у них у всіх черги. А черги, тому що вони набирають замовлення, їм не вистачає людей, ресурсів, підготовки й так далі.

Тобто, якщо будуть якісь програми, які будуть дійсно не тільки фінансами підтримувати, а залучати тих же ветеранів, яких в нас багато, і проводити навчання для виробництва того, що треба зараз на фронт, це, на мою думку, змінить цикл постачання. Тоді гарні й нові засоби будуть постачати на фронт швидше і використовувати їх будуть ефективніше.