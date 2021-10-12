"Противодействие США": Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал страны. Говорит, что надо противодействовать враждебным действиям США.

Диктатор уверен, что нельзя доверять высказываниям США о мире. Мол, нет никаких оснований считать сигналы Штатов безопасными.

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Политик видит новые военные угрозы

По словам Ким Чен Ына, "КНДР должна быть сильной во имя потомков". Он добавил, что военные угрозы, с которыми сталкивается КНДР, отличаются от тех, которые были несколько лет назад.

Напряженность на Корейском полуострове создает именно политика США,

– утверждает Ким Чен Ын.

Сеул Ким Чен Ын обвинил в "лицемерии"

Северокорейский лидер упомянул о совместных военных учениях США и Южной Кореи. Он раскритиковал Сеул, обвинив в "лицемерии" и "двойных стандартах".

Ким Чен Ын пригрозил "решительными действиями", если Южная Корея продолжит "ограничивать права КНДР на самооборону".

Зачем КНДР усиливать военный потенциал

Политик уверяет, что усиление потенциала не направлено против Южной Кореи. Ким Чен Ын отмечает, что конфликты между корейцами не должны повторяться "на этой земле".

"Наши внешние усилия по достижению мира никоим образом не означают отказа от наших прав на самооборону", – подчеркнул диктатор.