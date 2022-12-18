Арта и "пушечное мясо": как противодействовать тактике россиян на фронте

Тактика россиян на фронте – артиллерия и "пушечное мясо". Однако ему можно эффективно противодействовать, если разрушать логистику врага.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, как оккупанты действуют под Бахмутом.

Важно Вскоре россиянам придется совершить "жесты доброй воли" в трех направлениях.

Следует разрушать логистические пути

Свитан отметил, что для того чтобы арта и "пушечное мясо" эффективно работали, им нужно постоянное эффективное логистическое обеспечение. Тогда при поддержке арты единственное, что может делать "пушечное мясо" – это массовостю подавлять огневые точки ВСУ, чтобы продвигаться. В таких условиях один батальон в день "съедает" 15 - 20 машин боеприпасов.

Подвоз боеприпасов и снарядов, через работу наших HIMARS, проходит только в определенном логистическом виде,

– заметил военный эксперт.

Свитан о том, как противодействовать тактике россиян на фронте: смотрите видео

Врага можно обойти с тыла

Летчик-инструктор продолжил, что для эффективного противостояния, например, на Бахмутском направлении, ВСУ следует зайти в тыл этой группировки, например из Лисичанска. Атаковать в лоб не нужно, следует зайти в тыл и перерезать логистику. Потом этой группировки хватит на неделю работы по армейским запасам.

"Здесь комплексный подход к решению такого рода проблем. Одна из таких – это правильное построение и выполнение наступательных действий, связанных с отсечением врага от логистических цепей", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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