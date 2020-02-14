Противодействовать сексуальному насилию в сети поможет портал stop-sexting.in

"НЕ ВЕДИСЬ". Каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия в онлайн-пространстве. Через фейковые аккаунты в соцсетях преступники втираются в доверие школьников и требуют интимные фото или видео.

О своем страхе из-за шантажа решается признаться родителям только каждый четвертый ребенок. 11 февраля, в День безопасного интернета, Киевстар, Минцифра и Офис Уполномоченного президента по правам ребенка запустили социальный проект #stop_sexтинг. Заявить о сексуальном насилии онлайн и научиться ему противостоять дети и взрослые теперь могут на страницах специально созданного информационно-образовательного портала STOP-SEXTING.IN.UA.

Сайт мы разработали с целью помощи ребенку, если у него есть вопросы по поводу сексуальных рисков в интернете, когда он отправляет интимные фото или у него кто-то требует такие материалы, чтобы он мог легко разобраться, что делать в такой ситуации,

– сказала советник министра цифровой трансформации Украины Анастасия Дьякова.

"Когда ребенок 5, 10, 12 лет просматривает сцены сексуального насилия в интернете, то это разрушает психику ребенка. Только 24% родителей знают, что их дети видят вещи в интернете, которые их травмируют", – отметил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Международный надзор за контентом будут осуществлять специалисты Internet Watch Foundation.

Мы призываем в случае выявления контента, содержащего насилие над ребенком, сообщить нам об этом. И мы удалим из сети эти материалы,

– сказала заместитель генерального директора Internet Watch Foundation Сьюзи Харгривз Oби.

Проект #stop_sexтинг поддержала компания Киевстар и инвестировала в создание портала. Ранее мобильный оператор и Минцифра подписали Меморандум, в котором повышение безопасности детей в интернете было определено одним из трех приоритетных направлений сотрудничества.

Для нас очень важно сделать интернет безопасным, особенно для детей. Сотрудники Киевстар стали волонтерами и мы будем продвигать и дальше привлекать другие компании для того, чтобы они шли волонтерами и разговаривали с детьми,

– пояснила директор по корпоративным связям компании Киевстар Анна Захараш.

Кроме этого, оператор связи Киевстар уже несколько лет помогает Нацполиции разыскивать пропавших детей, благодаря функции рассылки смс "Поиск детей".