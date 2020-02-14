Протидіяти сексуальному насиллю в мережі допоможе інформаційно-освітній портал stop-sexting.in

"НЕ ВЕДИСЬ". Кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства в онлайн-просторі. Через фейкові акаунти у соцмережах злочинці втираються в довіру школярів та вимагають інтимні фото або відео.

Про свій страх через шантаж наважується зізнатися батькам лише кожна четверта дитина. 11 лютого, в День безпечного інтернету, Київстар, Мінцифра та Офіс Уповноваженого президента з прав дитини запустили соціальний проєкт #stop_sexтинг. Заявити про сексуальне насилля онлайн та навчитися йому протидіяти. Діти та дорослі тепер можуть на сторінках спеціально створеного інформаційно-освітнього порталу STOP-SEXTING.IN.UA.

Сайт ми розробили з метою допомоги дитині, якщо в неї є запитання щодо сексуальних ризиків в інтернеті, коли вона надсилає інтимні фото чи в неї хтось вимагає такі матеріали, щоб вона могла легко розібратись, що робити в такій ситуації,

– сказала радник міністра цифрової трансформації України Анастасія Дьякова.

"Коли дитина 5, 10, 12 років переглядає сцени через інтернет сексуального насильства, то це руйнує психіку дитини. Тільки 24% батьків знають, що їх діти бачать речі в інтернеті, які їх травмують", – зазначив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Міжнародний нагляд за контентом будуть здійснювати фахівці Internet Watch Foundation.

Ми закликаємо у випадку виявлення контенту, що містить насильство над дитиною, повідомити про це нам. І ми вилучимо з мережі ці матеріали,

– сказала заступник генерального директора Internet Watch Foundation Сьюзі Харгрівз Oбі.

Проєкт #stop_sexтинг підтримала компанія Київстар та інвестувала у створення порталу. Раніше мобільний оператор та Мінцифра підписали Меморандум, у якому підвищення безпеки дітей в інтернеті було визначено одним з трьох пріоритетних напрямків співпраці.

Для нас дуже важливо зробити інтернет безпечним, особливо для дітей. Співробітники Київстар стали волонтерами, і ми будемо промотувати й надалі залучати інші компанії для того, щоб вони йшли волонтерами і розмовляли з дітьми,

– пояснила директор з корпоративних зв'язків компанії Київстар Ганна Захараш.

Окрім цього, оператор зв’язку Київстар вже кілька років допомагає Нацполіції розшукувати зниклих дітей, завдяки функції розсилки смс "Пошук дітей".