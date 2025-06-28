Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Черкасской ОВА Антон Царюк, передает 24 Канал. В случае чрезвычайной ситуации местные жители обязательно получат оповещение.
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Зачем иметь противогазы
Кроме "тревожного чемоданчика" и аптечки чиновник призвал иметь средства индивидуальной защиты от химических веществ. Дело в том, что на территории Черкасской области есть несколько химически опасных объектов.
На большинстве из них провели специальные учения и разработали алгоритмы действий оперативного реагирования. Однако чрезвычайная ситуация может произойти не только в случае техногенной аварии, но и из-за российских атак.
В рамках готовности к худшему – это абсолютно необходимое средство на сегодня,
– говорит Царюк.
В случае опасности местных жителей обязательно проинформируют через:
- объявления тревоги;
- средства массовой информации и радиостанции;
- приложение "Воздушная тревога", где также будет текстовое сообщение с советами по алгоритму действий.
Напомним, россияне применяют химическое оружие на фронте, пренебрегая международными правилами. В частности, на Северском направлении, что затрудняет оборонительные действия украинских сил.