Про це на брифінгу розповів заступник начальника Черкаської ОВА Антон Царюк, передає 24 Канал. У разі надзвичайної ситуації місцеві жителі обов'язково отримають сповіщення.
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Навіщо мати протигази
Окрім "тривожної валізки" та аптечки посадовець закликав мати засоби індивідуального захисту від хімічних речовин. Річ у тому, що на території Черкаської області є кілька хімічно небезпечних об'єктів.
На більшості з них провели спеціальні навчання та розробили алгоритми дій оперативного реагування. Однак надзвичайна ситуація може статися не лише у разі техногенної аварії, а й через російські атаки.
У межах готовності до найгіршого – це абсолютно необхідний засіб на сьогодні,
– каже Царюк.
У разі небезпеки місцевих жителів обов'язково поінформують через:
- оголошення тривоги;
- засоби масової інформації й радіостанції;
- додаток "Повітряна тривога", де також буде текстове повідомлення з порадами щодо алгоритму дій.
Нагадаємо, росіяни застосовують хімічну зброю на фронті, нехтуючи міжнародними правилами. Зокрема, на Сіверському напрямку, що ускладнює оборонні дії українських сил.