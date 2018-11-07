Противолодочный самолет ВМС США провел разведку над Керченским проливом

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 6 ноября провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и оккупированного Крыма.

Об этом сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

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Самолет с бортовым номером 168 764 приблизился к береговой линии полуострова на расстояние 24,61 километра. Судно P-8A Poseidon входит в состав десяти патрульной эскадрильи VP-10 "Red Lancers" ВМС США.

Ранее в тот же день, по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, который провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Что известно о Boeing P-8 Poseidon?Это патрульный противолодочный самолет, разработанный по схеме многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion.



Воздушное судно предназначено для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях – как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.