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      Противолодочный самолет ВМС США провел разведку над Керченским проливом

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      Boeing P-8 Poseidon
      Boeing P-8 Poseidon / Фото из открытых источников

      Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 6 ноября провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и оккупированного Крыма.

      Об этом сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

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      Самолет с бортовым номером 168 764 приблизился к береговой линии полуострова на расстояние 24,61 километра. Судно P-8A Poseidon входит в состав десяти патрульной эскадрильи VP-10 "Red Lancers" ВМС США.

      Ранее в тот же день, по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, который провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

      Что известно о Boeing P-8 Poseidon?Это патрульный противолодочный самолет, разработанный по схеме многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion.

      Воздушное судно предназначено для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях – как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.

      Теги: Новости США Новости России авиация
      Источник: 24 Канал
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