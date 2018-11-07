Протичовновий літак ВМС США провів розвідку над Керченською протокою

Літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США 6 листопада провів розвідувальний політ в районі Керченської протоки та окупованого Криму.

Про це повідомив моніторинговий портал PlaneRadar у своєму Twitter.

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Літак з бортовим номером 168764 наблизився до берегової лінії півострова на відстань 24,61 кілометра. Судно P-8A Poseidon входить до складу десятої патрульної ескадрильї VP-10 "Red Lancers" ВМС США.

Раніше того ж дня, за даними PlaneRadar, розвідувальний політ в цьому регіоні виконав американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk, який провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Що відомо про Boeing P-8 Poseidon?Це патрульний протичовновий літак, розроблений за схемою багатоцільового морського літака для заміни Lockheed P-3 Orion.



Повітряне судно призначене для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях – як в прибережних районах, так і в Світовому океані.