Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, влияние Кадырова базировалось на мифическом образе сильных "кадыровцев", которые были якобы чемпионами мира во всем, но этот образ был полностью разгромлен в войне с Украиной.

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Кадыров вздулся

Аббас Галлямов предполагает, что Рамзан Кадыров решил запустить информацию о своих проблемах со здоровьем для того, чтобы у него была официальная отговорка от участия в войне. Поскольку сила Кадырова и "кадыровцев" оказалась мыльным пузырем, сам глава чеченских террористов теперь пытается удержать то, что уже имеет.

Политолог отметил, что Кадыров сейчас очень слаб в политическом понимании, а некоторое время он пытался поддерживать свой образ с помощью "ТикТок войск", но впоследствии он или его советники поняли, что из этого исходит полный бред.

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Галлямов убежден, что Кадыров сейчас очень сосредоточен на удержании власти в Чечне, поэтому полностью поддерживает действия Кремля, полностью лоялен действиям Владимира Путина и сливает Евгения Пригожина в пользу Сергея Шойгу.

Ему сейчас нужно удержать власть в самой Чечне, потому что очевидно, что значимую часть чеченцев он своими авторитарными и диктаторскими методами управления настроил против себя.

– сказал Аббас Галлямов.

Он добавил, что чеченцы, которые сейчас воюют на стороне Украины открыть, заявляют, что после уничтожения российских захватчиков на украинской территории они пойдут освобождать Чечню.

По мнению политолога, Кадыров этого опасается и готовится к возможному противостоянию. В этой ситуации интересы Путина и Кадырова расходятся, потому что Путин хочет, чтобы чеченцы участвовали в штурме Бахмута и других городов Украины, чтобы побольше отжать у Украины, а Кадыров хочет, чтобы чеченцы сидели в Чечне и были готовы к возможной войне уже там.

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