Вашингтон и Пекин сошлись в серьезном поединке. Белый Дом обвинил Поднебесную в проблемах человечества из-за сокрытия китайскими властями пандемии. В Китае это назвали абсурдом. Также страны не могут поделить рынки не только для сбыта собственных товаров, но и для закупки сырья. Это может плохо повлиять на Украину.

Как 2 мировых лидера тянут весь мир в новую Холодную войну и чем это грозит Украине – читайте в материале 24 канала.

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Последствия конфликта для Украины

Среди тех, кто может пострадать от противостояния США и Китая – Украина. Дело в том, что Украина зависит от поддержки США в плане безопасности, а с Китаем ведется активная торговля.

Как-то балансировать или маневрировать между ними мы также не можем, так как наши отношения ограничены,

– отметил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Киев уже был "на линии огня", когда встал вопрос продажи "Мотор Сичи". Китайская компания выкупила акции украинского производителя вертолетов. Это вызвало серьезное сопротивление со стороны США. В Белом Доме боятся, что украинские технологии могут помочь Китаю усилить свою военную мощь.

Справка. Речь идет об инциденте, который произошел в 2019 году. Тогда газета The Wall Street Journal сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation украинского завода "Мотор Сич". В Вашингтоне же объяснили, что продажа завода повысит оборонительные способности Китая. Больше об этом – читайте здесь.

Этой ситуацией может воспользоваться Россия. Ведь Кремль пытается дружить с Пекином. А Вашингтон хочет перетянуть Москву на свою сторону в противостоянии с Поднебесной. При таких обстоятельствах Украина может стать разменной монетой. Поэтому Киев должен четко отстаивать свою позицию и свои интересы на геополитических площадках.

Почему произошел конфликт между США и Китаем

► В Белом Доме убеждены, что COVID-19 распространился из местной лаборатории в Ухане. Американские власти обвинили Китай в намеренном сокрытии фактов относительно вируса и масштабов эпидемии. Это стало одной из причин противостояния.

► Еще одной причиной является то, что в технологическом плане Китай уже догоняет США. В Белом Доме это воспринимают как серьезную угрозу. Именно поэтому ввели санкции в отношении китайских производителей. Вашингтон запустил целую кампанию, чтобы заблокировать развертывание сети 5G китайским ІТ-гигантом Huawei. А еще Китай посягает на союзников США: Израиль и Саудовскую Аравию. Это серьезно вредит геополитическим интересам Белого Дома.

Эта так называемая Холодная война, она имеет большие масштабы, она будет намного больше и будет иметь более радикальные последствия для многих стран,

– отметил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

► На фоне глобального карантина уровень безработицы в США достиг рекордных показателей: 40 миллионов американцев потеряли работу. В Вашингтоне даже угрожают, что будут требовать от Пекина компенсацию за ущерб, который пандемия нанесла экономике.

► Противостояние США и Китая обострилось еще с приходом к власти Дональда Трампа в 2016 году. Он пообещал сделать Америку снова великой державой. Начал отвоевывать в Китае рынки, а также хотел возвращать американских производителей из китайских городов на родину, чтобы создать рабочие места для соотечественников.

"Китай очевидно взял курс на то, чтобы стать экономически, по крайней мере, великой державой. У него есть планы уже к 2035 году превысить ВВП США, – сказал председатель правления Ассоциации американистики Макар Таран.