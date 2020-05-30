Дональд Трамп ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты ученым и аспирантам из Китая. Американский президент опасается, что Китай может использовать ученых, чтобы воровать у США интеллектуальную собственность.

Трамп не хочет видеть ученых из Китая в США

Президент США запретил въезд в страну китайским ученым, об этом говорится в бюллетене, опубликованном Белым домом.

Читайте также На грани новой холодной войны, – Китай об отношениях с США

Дональд Трамп утверждает, что сделал это, чтобы защитить интеллектуальную собственность и технологии Соединенных Штатов. Американский лидер опасается, что Китай может использовать ученых для кражи достояния США.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты являются ведущим новатором технологий нового поколения, в частности в военном деле.

Кто не может пересечь границу с США

Согласно документу, въезжать в страну не могут граждане КНР, которые связаны с организациями по реализации или поддержке стратегии китайских военно-гражданских технологий.

Исключение – студенты, прибывающие на законных основаниях.

Противостояние между США и Китаем: основное