Трамп запретил ученым из Китая въезд в США: причина
Дональд Трамп ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты ученым и аспирантам из Китая. Американский президент опасается, что Китай может использовать ученых, чтобы воровать у США интеллектуальную собственность.
Трамп не хочет видеть ученых из Китая в США
Президент США запретил въезд в страну китайским ученым, об этом говорится в бюллетене, опубликованном Белым домом.
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Дональд Трамп утверждает, что сделал это, чтобы защитить интеллектуальную собственность и технологии Соединенных Штатов. Американский лидер опасается, что Китай может использовать ученых для кражи достояния США.
В документе отмечается, что Соединенные Штаты являются ведущим новатором технологий нового поколения, в частности в военном деле.
Кто не может пересечь границу с США
- Согласно документу, въезжать в страну не могут граждане КНР, которые связаны с организациями по реализации или поддержке стратегии китайских военно-гражданских технологий.
- Исключение – студенты, прибывающие на законных основаниях.
Противостояние между США и Китаем: основное
- Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла, что Китай мог предотвратить распространение коронавируса еще в Ухане.
- По мнению Трампа, официальный Пекин не давал правдивой информации о COVID-19.
- Американский президент объявил, что США разрывают отношения с ВОЗ. По его мнению, организация поддерживала китайскую сторону.
- Глава Белого дома даже предположил, что Вашингтон может разорвать официальные отношения с Пекином. Это поможет сэкономить 500 миллиардов долларов.
- Также США ввели санкции против 33 китайских компаний.