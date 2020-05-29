Президент США Дональд Трамп заявил, что государство разрывает свои отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, эти деньги пойдут на другие государственные программы в сфере здравоохранения.

Кроме того, президент США обвинил Китай и ВОЗ в пандемии коронавируса. Об этом пишет издание NBC News.

К слову На грани новой холодной войны, – Китай об отношениях с США

Такие заявления Дональд Трамп озвучил в контексте именно противостояния с Китаем. Уже в дальнейшем он перешел к вопросам Всемирной организации здравоохранения.

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