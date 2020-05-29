Трамп объявил, что США разрывают отношения с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что государство разрывает свои отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, эти деньги пойдут на другие государственные программы в сфере здравоохранения.
Кроме того, президент США обвинил Китай и ВОЗ в пандемии коронавируса. Об этом пишет издание NBC News.
К слову На грани новой холодной войны, – Китай об отношениях с США
Такие заявления Дональд Трамп озвучил в контексте именно противостояния с Китаем. Уже в дальнейшем он перешел к вопросам Всемирной организации здравоохранения.
Новость дополняется...