Президент США Дональд Трамп заявив, що держава розриває свої відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. За його словами, ці гроші підуть на інші державні програми у сфері охорони здоров'я.

Крім того, президент США звинуватив Китай та ВООЗ у поширенні пандемії коронавірусу. Про це пише видання NBC News.

До слова На межі нової Холодної війни, – Китай про відносини зі США

Такі заяви Дональд Трамп озвучив у контексті саме протистояння з Китаєм. Вже надалі він перейшов до питань Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Через те, що ВООЗ відмовилася проводити необхідні реформи, ми сьогодні припиняємо відносини з Організацією. Ми плануємо перенаправити ці кошти всьому світу на термінові потреби охорони здоров'я,

– заявив президент США.

Конфлікт між Дональдом Трампом і Всесвітньою організацією охорони здоров'я вже доволі довготривали. Американський президент раніше погрожував урізати фінансування Організації.

Конфлікт Трампа і ВООЗ: коротко

До цього американський лідер надсилав листа ВООЗ, у якому фактично поставив організації ультиматум: він дав їй 30 днів, аби істотно поліпшити ситуацію.

У листі Трампа не було жодної конкретики про те, як саме ВООЗ "має поліпшити ситуацію". Втім глава Білого дому висловлював переконання, що керівник ВООЗ Тедрос Гебреісус міг би врятувати багато життів, якби діяв, "як його попередник у 2003 році при попередній епідемії в Китаї".

Тоді Дональд Трамп погрожував припинити фінансування ВООЗ з боку США. Ба більше, він заявляв, що Штати можуть взагалі відмовитися від членства в організації.