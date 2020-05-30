Дональд Трамп ввів заборону на в'їзд у Сполучені Штати вчених та аспірантів з Китаю. Американський президент побоюється, що Китай може використовувати вчених, аби красти у США інтелектуальну власність.

Трамп не хоче бачити вчених з Китаю у США

Президент США заборонив в'їзд у країну китайських науковців, про це йдеться у бюлетені, опублікованому Білим домом.

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Дональд Трамп стверджує, що зробив це, аби захистити інтелектуальну власність і технології Сполучених Штатів. Американський лідер побоюється, що Китай може використовувати вчених для крадіжки надбань США.

У документі наголошується, що Сполучені Штати є провідним новатором технологій нового покоління, зокрема у військовій справі.

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Відповідно до документа, в'їжджати у країну не можуть громадяни КНР, які пов'язані з організаціями з реалізації або підтримки стратегії Китайських військово-цивільних технологій.

Виняток – студенти, які прибувають на законних підставах.

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