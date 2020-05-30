Трамп заборонив вченим з Китаю в'їзд у США: причина
Дональд Трамп ввів заборону на в'їзд у Сполучені Штати вчених та аспірантів з Китаю. Американський президент побоюється, що Китай може використовувати вчених, аби красти у США інтелектуальну власність.
Трамп не хоче бачити вчених з Китаю у США
Президент США заборонив в'їзд у країну китайських науковців, про це йдеться у бюлетені, опублікованому Білим домом.
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Дональд Трамп стверджує, що зробив це, аби захистити інтелектуальну власність і технології Сполучених Штатів. Американський лідер побоюється, що Китай може використовувати вчених для крадіжки надбань США.
У документі наголошується, що Сполучені Штати є провідним новатором технологій нового покоління, зокрема у військовій справі.
Хто не може перетнути кордон зі США
- Відповідно до документа, в'їжджати у країну не можуть громадяни КНР, які пов'язані з організаціями з реалізації або підтримки стратегії Китайських військово-цивільних технологій.
- Виняток – студенти, які прибувають на законних підставах.
Протистояння між США та Китаєм: основне
- Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла, що Китай міг запобігти поширенню коронавірусу ще в Ухані.
- На думку Трампа, офіційний Пекін не давав правдивої інформації щодо COVID-19.
- Американський президент оголосив, що США розривають відносини з ВООЗ. На його думку, організація підтримувала китайську сторону.
- Глава Білого дому навіть припустив, що Вашингтон може розірвати офіційні відносини з Пекіном. Це допоможе зекономити 500 мільярдів доларів.
- Також США запровадили санкції проти 33 китайських компаній.