Вашингтон та Пекін зійшлися у серйозному поєдинку. Білий Дім звинуватив Піднебесну у проблемах людства через приховування китайською владою пандемії. В Китаї це назвали абсурдом. Також країни не можуть поділити ринки не лише для збуту власних товарів, а й для закупівлі сировини. Це може погано вплинути на Україну.

Як 2 світових лідери тягнуть весь світ у нову Холодну війну і чим це загрожує Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Наслідки конфлікту для України

Серед тих, хто може постраждати від протистояння США та Китаю – Україна. Річ у тім, що Україна залежить від підтримки США у безпековому плані, а з Китаєм триває активна торгівля.

Якось балансувати або маневрувати між ними ми також не можемо, оскільки наші стосунки обмежені,

– зазначив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Київ вже був "на лінії вогню", коли постало питання продажу "Мотор Січі". Китайська компанія викупила акції українського виробника гвинтокрилів. Це викликало серйозний супротив з боку США. У Білому Домі бояться, що українські технології можуть допомогти Китаю посилити свою військову міць.

Довідка. Йдеться про інцидент, який трапився у 2019 році. Тоді газета The Wall Street Journal повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation українського заводу "Мотор Січ". У Вашингтоні ж пояснили, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю. Більше про це – читайте тут.

Цією сиутацію може скористатися Росія. Адже Кремль намагається дружити з Пекіном. А Вашингтон хоче перетягнути Москву на свій бік у протистоянні з Піднебесною. За таких обставин Україна може стати розмінною монетою. Тож Київ має чітко відстоювати власну позицію і власні інтереси на геополітичних майданчиках.

Чому трапився конфлікт між США та Китаєм

► У Білому Домі переконані, що COVID-19 поширився з місцевої лабораторії в Ухані. Американська влада звинуватила Китай у навмисному приховуванні фактів щодо вірусу та масштабів епідемії. Це стало однією з причин протистояння.

► Ще однією причиною є те, що в технологічному плані Китай вже наздоганяє США. У Білому Домі це сприймають як серйозну загрозу. Саме тому запровадили санкції щодо китайських виробників. Вашингтон запустив цілу кампанію, аби заблокувати розгортання мережі 5G китайським ІТ-гігантом Huawei. А ще Китай зазіхає на союзників США: Ізраїль та Саудівську Аравію. Це серйозно шкодить геополітичним інтересам Білого Дому.

Ця так звана Холодна війна, вона має більші масштаби, вона матиме набагато більші і радикальніші наслідки для багатьох країн,

– зазначив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

► На тлі глобального карантину рівень безробіття у США сягнув рекордних показників: 40 мільйонів американців втратили роботу. У Вашингтоні навіть погрожують, що вимагатимуть від Пекіна компенсації за збитки, яких пандемія завдала економіці.

► Протистояння США та Китаю загострилося ще з приходом до влади Дональда Трампа у 2016 році. Він пообіцяв зробити Америку знову великою державою. Почав відвоювавати у Китаю ринки, а також хотів повертати американських виробиків з китайських міст на Батьківщину, аби створити робочі місця для співвітчизників.

"Китай очевидно взяв курс на те, щоби стати економічно принаймні великою державою. У нього є плани вже до 2035 року перевищити ВВП США, – сказав голова правління Асоціації американістики Макар Таран.