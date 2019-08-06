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      Противостояние на 210 округе: ЦИК наконец приняла протоколы

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      Окончательные результаты выборов задерживаются. ЦИК должна была объявить их еще 5 августа, но так и не получила протокол с последнего проблемного 210 избирательного округа, который находится в Прилуках на Черниговщине.

      В течение двух суток корреспонденты наблюдали за пересчетом голосов на 210 округе, который проводили по решению суда. Чтобы удовлетворить жалобу кандидата в депутаты Бориса Приходько. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Пересчет голосов на 210 округе продолжается: на одном из участков произошел конфликт

      Приходько заявлял, что во время голосования было много нарушений. По его мнению, это и стало причиной того, что он занял второе место, а победу одержал Сергей Коровченко.

      Сергій Коровченко
      Сергей Коровченко

      Корреспондентка утверждала, что складывалось впечатление, будто некоторые члены ОИК пытались оттянуть перерасчет. В частности секретарь комиссии странно себя вела. Сначала она опоздала на час, поэтому задержала начало пересчета. А потом делала немало нецелесообразных замечаний, что вызвало недовольство большинства членов ОИК.

      Также она позволяла себе в довольно грубой форме общалаться с председателем комиссии. А когда ей сделали замечание, то она закрыла уши, как маленький ребенок, и делала вид, что ничего не слышит. Именно из-за такого поведения секретаря очень задержался перерасчет каждого участка.

      Заседание посетил и инициатор пересчета - Борис Приходько. Он пытался оттянуть процесс, хотя и сам обратился в суд, чтобы голоса пересчитали.

      Борис Приходько
      Борис Приходько

      Разница между победителем и тем, кто прогирал, была в немного более чем 150 голосов. Борис Приходько во время пересчета потерял больше голосов, чем его оппонент Сергей Коровченко.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Парламентские выборы 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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