Противостояние на 210 округе: ЦИК наконец приняла протоколы

Окончательные результаты выборов задерживаются. ЦИК должна была объявить их еще 5 августа, но так и не получила протокол с последнего проблемного 210 избирательного округа, который находится в Прилуках на Черниговщине.

В течение двух суток корреспонденты наблюдали за пересчетом голосов на 210 округе, который проводили по решению суда. Чтобы удовлетворить жалобу кандидата в депутаты Бориса Приходько. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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Приходько заявлял, что во время голосования было много нарушений. По его мнению, это и стало причиной того, что он занял второе место, а победу одержал Сергей Коровченко.



Сергей Коровченко

Корреспондентка утверждала, что складывалось впечатление, будто некоторые члены ОИК пытались оттянуть перерасчет. В частности секретарь комиссии странно себя вела. Сначала она опоздала на час, поэтому задержала начало пересчета. А потом делала немало нецелесообразных замечаний, что вызвало недовольство большинства членов ОИК.

Также она позволяла себе в довольно грубой форме общалаться с председателем комиссии. А когда ей сделали замечание, то она закрыла уши, как маленький ребенок, и делала вид, что ничего не слышит. Именно из-за такого поведения секретаря очень задержался перерасчет каждого участка.

Заседание посетил и инициатор пересчета - Борис Приходько. Он пытался оттянуть процесс, хотя и сам обратился в суд, чтобы голоса пересчитали.



Борис Приходько

Разница между победителем и тем, кто прогирал, была в немного более чем 150 голосов. Борис Приходько во время пересчета потерял больше голосов, чем его оппонент Сергей Коровченко.