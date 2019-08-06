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      Протистояння на 210 окрузі: ЦВК нарешті прийняла протоколи

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      Остаточні результати виборів затримуються. ЦВК мала оголосити їх ще 5 серпня, але так і не отримала протокол із останнього проблемного 210 виборчого округу, який знаходиться у Прилуках на Чернігівщині.

      Протягом двох діб кореспонденти спостерігали за перерахунком голосів на 210 окрузі, який проводили за рішенням суду. Щоб задовольнити скаргу кандидата в депутати Бориса Приходька. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Перерахунок голосів на 210 окрузі триває: на одній з дільниць відбувся конфлікт

      Приходько заявляв, що під час голосування було чимало порушень. На його думку, це й стало причиною того, що він зайняв друге місце, а перемогу отримав Сергій Коровченко.

      Сергій Коровченко
      Сергій Коровченко

      Кореспондентка стверджувала, що складалося враження, ніби деякі члени ОВК намагалися відтягнути перерахунок. Зокрема секретарка комісії дивно себе поводила. Спершу вона запізнилася на годину, тому затримала початок перерахунку. А потім робила чимало недоцільних зауважень, що викликало невдоволення у більшості членів ОВК.

      Також вона дозволяла собі у доволі грубій формі спілкувалася з головою комісії. А коли їй зробили зауваження, то вона закрила вуха, як маленька дитина, й удавала, що нічого не чує. Саме через таку поведінку секретаря дуже затримався перерахунок кожної дільниці.

      На засідання завітав й ініціатор перерахунку – Борис Приходько. Він намагався відтягнути процес, хоча і сам звернувся до суду, щоб голоси перерахували.

      Борис Приходько
      Борис Приходько

      Різниця між переможцем й тим, хто програм була у трішки більше, аніж 150 голосів. Борис Приходько під час перерахунку втратив більше голосів, ніж його опонент Сергій Коровченко.

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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