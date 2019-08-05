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      Перерахунок голосів на 210 окрузі триває: чи встигне ЦВК оголосити результати

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      Один зі скандальних округів, де затримується підрахунок голосів – №210 на Чернігівщині. Там за рішенням суду вже понад добу перераховують результати парламентських виборів. Наразі опрацювали лише 16 із 33 дільниць.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Зверніть увагу! ЦВК провела перерахунок голосів на скандальному окрузі №50

      Триває перерахунок на дільниці №740951. Саме там напередодні виявили неточності. Члени комісії після безсонної ночі помітно втомлені. Кілька разів виникали конфлікти, тому процес затягується. 

      Перерахунок відбувається без порушень. Дані майже не відрізняються від попередніх, за винятком кількох бюлетенів, які визнали недійсними. За попередніми даними, там досі перемагає самовисуванець Сергій Коровченко.

      Зазначимо, що ЦВК вимагає результатів від ОВК до 16:00. Адже згідно із законодавством, вони повинні встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів після виборів, дедлайн – сьогодні, 5 серпня.

      Проте самі члени ОВК переконані, що не встигнуть цього зробити. Адже залишилось провести перерахунок ще на половині дільниць, а на кожну з них комісія витрачає щонайменше годину.

      Тож подальшу долю 210 округу після 16:00 вирішуватиме ЦВК: продовжить час підрахунку або ж прийме інше рішення.

      Які офіційні результати парламентських виборів 2019?1. "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%;
      2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
      3. "Європейська Солідарність" – 8,18%
      4. ВО "Батьківщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.

      "Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" –3,03%. Інші партії набирають менше, ніж 3%.

      скільки мандатів отримають партії в раді
      Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України Парламентські вибори у Росії-2016 ЦВК Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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