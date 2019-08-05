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      Пересчет голосов на 210 округе продолжается: на одном из участков произошел конфликт

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      Один из скандальных округов, где задерживается подсчет голосов – №210 на Черниговщине. Там по решению суда уже более суток перечисляют результаты парламентских выборов.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Обратите внимание! ЦИК провела пересчет голосов на скандальном округе №50

      Примерно в 19:00 ОИК была вынуждена уйти на перерыв. Причиной стало появление кандадата в депутаты Бориса Приходько, который, собственно, обратился в суд с требованием пересчитать голоса.

      Борис Приходько
      Кандидат в нардепы Борис Приходько

      Приходько прибыл в сопровождении молодых людей спортивного телосложения – мол, чтобы подать заявление о значительных нарушениях на одном из участков. Однако не все члены комиссии соглашались заслушать это заявление, и начался конфликт между представителями общественности и наблюдателями от кандидатов.

      Из-за шума члены ОИК покинули заседание. Председатель комиссии была вынуждена объявить перерыв из-за отсутствия кворума. Конфликт между присутствующими не утихал. Поэтому она попросила всех покинуть зал и повторно пройти процедуру регистрации. Удалось сделать это только при участии представителей полиции.

      По состоянию на 22:00 заседание возобновилось, процесс подсчета голосов продолжается. Уже состоялся пересчет более чем на 20 из 33 участков. По прогнозам, до конца суток пересчитать голоса на всех участках не получится, ведь на каждый из них комиссия тратит минимум час.

      Отметим, что согласно законодательству, ЦИК должна установить окончательные результаты выборов в течении 15 дней после выборов, дедлайн – сегодня, 5 августа. 

      Пересчет происходит без нарушений. Данные почти не отличаются от предыдущих, за исключением нескольких бюллетеней, которые признаны недействительными. По предварительным данным, там до сих пор побеждает самовыдвиженец Сергей Коровченко.

      Официальные результаты парламентских выборов 2019?1. "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16%;
      2. "Оппозиционная платформа за жизнь" – 13,05%;
      3. "Европейская Солидарность" 8,18%
      4. ВО "Батькивщина" 8,10%
      5. "Голос" 5,82%.

      "Радикальная партия Олега Ляшко" пока получает 4,01%, "Сила и честь" 3,82%, "Оппозиционный блок" 3,03%. Другие партии набирают менее 3%.

      скільки мандатів отримають партії в раді
      Сколько мест в Верховной Раде получает каждая партия / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 ЦИК Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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