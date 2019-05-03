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      Противостояние в Венесуэле: военная техника против людей

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      Протесты в Венесуэле набирают обороты. Погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 240 получили травмы. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал людей к забастовкам, чтобы заставить президента Мадуро уйти. А сам Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота и вывел на улицы военную технику для подавления протестов.

      Военная сила против обычных протестующих. Несколько погибших, сотни раненых, а на улице Венесуэлы выехали БТРы. Правительство диктатора Николаса Мадуро подавляет восстание. И называет его государственным переворотом.

      Читайте также: Кризис в Венесуэле: что пишут западные СМИ о "попытке переворота" в стране

      "Солдаты Отечества! Пришло время бороться. Национальные вооруженные силы  последовательны и объединены, как никогда раньше. Мы победим заговорщиков, которые продаются Вашингтону за доллары", – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

      Ніколас Мадуро
      Николас Мадуро

      А вот оппозиционный лидер Хуан Гуайдо еще с начала 2019 года призвал диктатора покинуть пост президента. Миллионы венесуэльцев, замученных нуждой и кризисом, вышли на улицы, чтобы поддержать временного лидера и выступают за свержение режима Мадуро.

      Как выжить в такой ситуации? Наших зарплат не хватает. Если что-то сломается, то нет возможности купить новое. Особенно технику. Небольшая стиральная машинка стоит 600 тысяч боливаров, а зарплата только 40 тысяч боливаров. В такой политической и социальной ситуации мы можем просто не выжить,
      – рассказала местная жительница Ана Моралес.

      БТР
      БТРы на улицах Венесуэлы

      Но есть и такие, кто больше думает о собственном благосостоянии, чем о судьбе страны. Торговцы на этом рынке сосредоточены только на своей работе.

      "Моя политика заключается в том, что если я не заработаю деньги, то мои дети не будут есть. Если бы я не работал здесь, то они бы не смогли учиться в колледже. Поэтому я должен работать, а не бастовать", – добавил местный житель Ричард Хернандес.

      ВенесуелаВенесуэла

      Некоторые отчаялись настолько, что убеждены: никто не способен что-то изменить в этой стране. Не верят даже оппозиционному лидеру Гуайдо.

      Проблему уличных восстаний нужно решить. Мадуро следует быть осторожным с этим человеком. Вы не представляете, каким проблемным может оказаться Гуайдо,
      – заявил местный житель Хуан Мануэль Гарбоза.

      Многие работники бюджетной сферы просто вынуждены поддерживать Мадуро, чтобы не потерять работу. Ведь им пригрозили увольнением, если не выйдут на провластные манифестации. Местное телевидение показывает только митинги в поддержку диктатора.

      Венесуела
      На улицах Венесуэлы

      Венесуэльская столица Каракаса все больше становятся похожей на поле боя. Конфликт идет теперь уже между военными, которыми командует диктатор Мадуро, и протестующими, жаждущих его отставки.

      Читайте также: Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

      Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо, которого поддерживают демократические страны, призывает людей не сдаваться и дальше выходить на улицы. Чтобы в конце концов свергнуть тоталитарный режим диктатора Мадуро.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Протесты Венесуэла
      Источник: 24 канал
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