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      Протистояння у Венесуелі: військова техніка проти людей

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      Протести у Венесуелі набирають обертів. Загинули щонайменше чотири людини, а ще 240 зазнали травм. Лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав людей до страйків, щоб змусити президента Мадуро піти. А сам Ніколас Мадуро назвав це спробою державного перевороту й вивів на вулиці військову техніку для придушення протестів.

      Військова сила проти звичайних протестувальників. Кілька загиблих, сотні поранених, а на вулиці Венесуели виїхали БТРи. Уряд диктатора Ніколаса Мадуро придушує повстання. Та називає його державним переворотом.

      Читайте також: Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні

      "Солдати Батьківщини! Настав час боротися. Національні збройні сили є послідовними та об'єднаними, як ніколи раніше. Ми переможемо змовників, які продаються Вашингтону за долари", – заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро.

      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро

      А ось опозиційний лідер Хуан Гуайдо ще від початку 2019 року закликав диктатора покинути пост президента. Мільйони венесуельців, замучених злиднями та кризою, вийшли на вулиці, аби підтримати тимчасового лідера та виступають за повалення режиму Мадуро.

      Як вижити у такій ситуації? Наших зарплат не вистачає. Якщо щось зламається, то немає можливості купити нове. Особливо техніку. Невелика пральна машинка коштує 600 тисяч боліварів, а зарплата лише 40 тисяч боліварів. В такій політичній і соціальній ситуації ми можемо просто не вижити,
      – розповіла місцева жителька Ана Моралес.

      БТР
      БТРи на вулицях Венесуели

      Але є і такі, хто більше думає про власний добробут, аніж про долю країни. Торговці на цьому ринку зосереджені тільки на своїй роботі.

      "Моя політика полягає в тому, що якщо я не зароблю гроші, то мої діти не будуть їсти. Якби я не працював тут, то вони б не змогли навчатися в коледжі. Тож я повинен працювати, а не страйкувати", – додав місцевий житель Річард Хернандес.

      Венесуела
      Венесуела

      Дехто зневірився настільки, що переконаний: ніхто не здатний щось змінити у цій країні. Не вірять навіть опозиційному лідеру Гуайдо.

      Проблему вуличних повстань потрібно вирішити. Мадуро слід бути обережним з цією людиною. Ви не уявляєте, яким проблемним може виявитись Гуайдо,
      – заявив місцевий житель Хуан Мануель Гарбоза.

      Чимало працівників бюджетної сфери просто змушені підтримувати Мадуро, аби не втратити роботу. Адже їм пригрозили звільненням, якщо не вийдуть провладні маніфестації. Місцеве телебачення показує лише мітинги на підтримку диктатора.

      Венесуела
      На вулицях Венесуели

      Венесуельська столиця Каракаса все більше стають схожими на поле бою. Конфлікт точиться тепер уже між військовими, якими командує диктатор Мадуро, та протестувальниками, що жадають його відставки.

      Читайте також: Мадуро заявив про придушення держперевороту у Венесуелі

      Лідер опозиції, Хуан Гуайдо, якого підтримують демократичні країни, закликає людей не здаватися і далі виходити на вулиці. Аби врешті повалити тоталітарний режим диктатора Мадуро.

      blog_ava
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      Теги: Венесуела Протести Новини політики
      Джерело: 24 канал
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