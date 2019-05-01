Мадуро заявив про придушення держперевороту у Венесуелі

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив, що спроба державного перевороту з боку опозиції та її прибічників зазнала поразки.

Таким чином у трансляції на своїй сторінці у Twitter він прокоментував нову хвилу масштабних протестів у Венесуелі, яка розпочалась 30 квітня. Тоді лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про фінальну стадію операції "Свобода", направлену проти Мадуро. На вулиці Каракаса вийшли тисячі людей. Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів. Від дій військових та поліцейських постраждала щонайменше 71 людина. Гуайдо заявив, що протести продовжаться і 1 травня.

Читайте також: Помпео розповів про причетність Росії до плану втечі Мадуро з Венесуели

Та, як не дивно, Мадуро звинуватив у спробі держперевороту екс-мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольда Лопеса.

"Я хочу привітати вас із твердою, лояльною та сміливою позицією, з якої ви керували розгромом невеликої групи, яка намагалася наповнити Венесуелу насильством. Я хочу привітати верховне військове командування з його сміливістю в захисті миру. Агенти правого крила терористичної партії "Народна воля" спробували здійснити державний переворот. Імперія прагне атакувати і повалити законний уряд, щоб поневолити Венесуелу", — сказав Мадуро.