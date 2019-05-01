Помпео розповів про причетність Росії до плану втечі Мадуро з Венесуели

На тлі масових протестів у Венесуелі Ніколас Мадуро збирався покинути країну, однак Росія відмовила його від цього.

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN зазначив, що в уряді Мадуро є високопоставлені лідери, які також готувалися до від'їзду з країни.

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За словами Помпео, на злітній смузі стояв спеціально підготовлений для Мадуро літак, який був готовий полетіти на Кубу вранці 30 квітня, в день коли країною прокотилася нова хвиля масштабних протестів. Однак російська сторона відмовила його від цього кроку.

Майк Помпео зауважив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі також лежить на Росії та Кубі.

Ми сказали росіянам, ми сказали кубинцям, що це неприйнятно. Неприйнятно мучити людей голодом. Неприйнятно дозволяти хворим дітям залишатися без можливості отримати ліки,

– сказав він.

Що відбувається у Венесуелі?

В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести.

Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів у столиці.

Після сутичок у Каракасі по медичну допомогу звернулися понад 70 людей. У країні зупинено мовлення телеканалів BBC World News і CNN. На території країни немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube та Google.

Дивіться відео протестів у Венесуелі: