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      Помпео розповів про причетність Росії до плану втечі Мадуро з Венесуели

      401 Читать новость на русском
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Aaron Bernstein

      На тлі масових протестів у Венесуелі Ніколас Мадуро збирався покинути країну, однак Росія відмовила його від цього.

      Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN зазначив, що в уряді Мадуро є високопоставлені лідери, які також готувалися до від'їзду з країни.

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      За словами Помпео, на злітній смузі стояв спеціально підготовлений для Мадуро літак, який був готовий полетіти на Кубу вранці 30 квітня, в день коли країною прокотилася нова хвиля масштабних протестів. Однак російська сторона відмовила його від цього кроку.

      Майк Помпео зауважив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі також лежить на Росії та Кубі.

      Ми сказали росіянам, ми сказали кубинцям, що це неприйнятно. Неприйнятно мучити людей голодом. Неприйнятно дозволяти хворим дітям залишатися без можливості отримати ліки,
      – сказав він.

      Що відбувається у Венесуелі?

      В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести.

      Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів у столиці.

      Після сутичок у Каракасі по медичну допомогу звернулися понад 70 людей. У країні зупинено мовлення телеканалів BBC World News і CNN. На території країни немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube та Google.

      Дивіться відео протестів у Венесуелі:

       

      blog_ava
      Назвали користь дошлюбного сексу
      30 квітня
      1305
      Теги: Новини політики Майк Помпео Новини США Новини Росії Венесуела
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