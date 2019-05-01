На фоне массовых протестов в Венесуэле Николас Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN отметил, что в правительстве Мадуро есть высокопоставленные лидеры, которые также готовились к отъезду из страны.

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По словам Помпео, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для Мадуро самолет, который был готов полететь на Кубу утром 30 апреля, в день, когда по стране прокатилась новая волна масштабных протестов. Однако российская сторона отговорила его от этого шага.

Майк Помпео заметил, что ответственность за происходящее в Венесуэле также лежит на России и Кубе.

Мы сказали россиянам, мы сказали кубинцам, что это неприемлемо. Неприемлемо мучить людей голодом. Неприемлемо позволять больным детям оставаться без возможности получить лекарства,

– сказал он.

Что происходит в Венесуэле?

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице.

После столкновений в Каракасе за медицинской помощью обратились более 70 человек. В стране остановлено вещание телеканалов BBC World News и CNN. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.

Смотрите видео протестов в Венесуэле: