06:08
1 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Помпео рассказал о причастности России к плану побега Мадуро из Венесуэлы

      47 Читати новину українською
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Aaron Bernstein

      На фоне массовых протестов в Венесуэле Николас Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого.

      Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN отметил, что в правительстве Мадуро есть высокопоставленные лидеры, которые также готовились к отъезду из страны.

      Читайте также: Кризис в Венесуэле: президент торгует золотом, а люди живут в нищете, без еды и воды

      По словам Помпео, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для Мадуро самолет, который был готов полететь на Кубу утром 30 апреля, в день, когда по стране прокатилась новая волна масштабных протестов. Однако российская сторона отговорила его от этого шага.

      Майк Помпео заметил, что ответственность за происходящее в Венесуэле также лежит на России и Кубе.

      Мы сказали россиянам, мы сказали кубинцам, что это неприемлемо. Неприемлемо мучить людей голодом. Неприемлемо позволять больным детям оставаться без возможности получить лекарства,
      – сказал он.

      Что происходит в Венесуэле?

      В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

      Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице.

      После столкновений в Каракасе за медицинской помощью обратились более 70 человек. В стране остановлено вещание телеканалов BBC World News и CNN. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.

      Смотрите видео протестов в Венесуэле:

       

      blog_ava
      Голос Америки: Чего в США ожидают от новоизбранного президента Украины
      30 апреля
      151
      Теги: Венесуэла Новости России Новости США Майк Помпео Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як та скільки разів Порошенко порушував Конституцію
      сегодня , 00:00 Як та скільки разів Порошенко порушував Конституцію
      Сергій Лещенко 243
      Главные новости 30 апреля: ЦИК объявила официальные результаты выборов, пожар на Ровенской АЭС
      30 апреля , 22:35 Главные новости 30 апреля: ЦИК объявила официальные результаты выборов, пожар на Ровенской АЭС
      335
      Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      30 апреля , 22:00 Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      Повернись живим 1176
      Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      30 апреля , 19:00 Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 251
      На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации
      30 апреля , 18:30 На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации
      Ірина Поліщук 486
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Путин фигурирует в отчете британцев относительно убийства спецагента Литвиненко, — Times
       21 января 2016 , 09:24
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук