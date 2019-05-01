Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил, что попытка государственного переворота со стороны оппозиции и ее сторонников потерпела поражение.

Таким образом в трансляции на своей странице в Twitter он прокомментировал новую волну масштабных протестов в Венесуэле, которая началась 30 апреля. Тогда лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о финальной стадии операции "Свобода", направленной против Мадуро. На улицы Каракаса вышли тысячи людей. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов. От действий военных и полицейских пострадал по меньшей мере 71 человек. Гуайдо заявил, что протесты продолжатся и 1 мая.

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И, как не странно, Мадуро обвинил в попытке госпереворота экс-мэра Каракаса и основателя социал-демократической партии "Народная воля" Леопольда Лопеса.

"Я хочу поздравить вас с твердой, лояльной и смелой позицией, с которой вы руководили разгромом небольшой группы, которая пыталась наполнить Венесуэлу насилием. Я хочу поздравить верховное военное командование с его смелостью в защите мира. Агенты правого крыла террористической партии "Народная воля" попытались совершить государственный переворот. Империя стремится атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу", – сказал Мадуро.